Farmacisti nel Mondo Da oggi a Oristano gli scatti del progetto  

Oggi alle 17.30, al Museo Diocesano Arborense in piazza Duomo a Oristano, appuntamento con l’inaugurazione della mostra solidale itinerante “Estroverso-Metainverso – La cura dell’incanto” a cura dell’associazione di volontariato Farmacisti nel Mondo con la direzione artistica di Giovanni Coda.

Una mostra fotografica che oltre a sensibilizzare e promuovere l’attenzione verso i progetti internazionali a supporto delle piccole comunità dell’Africa che necessitano di aiuto ha una finalità di beneficenza: promuovere la raccolta fondi per l’acquisto del materiale di primo soccorso e della strumentazione medica per il dispensario in costruzione a Cacuti, un piccolo villaggio in Angola, e della fornitura per una farmacia itinerante per l’assistenza domiciliare, con apparecchi di facile trasporto.

Una selezione di scatti realizzati in diverse località abitate da persone straordinarie che coltivano la speranza nell’altro, luoghi remoti dove Farmacisti nel Mondo ha operato in questi anni. Istantanee di una quotidianità difficile che si affida con rara bellezza e autenticità all’occhio del fotografo Rosario Longobardi e raccontano, attraverso gli sguardi e le testimonianze dei volontari, il senso dell’umanità.

RIPRODUZIONE RISERVATA