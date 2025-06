Farmacisti in piazza per il contratto 

Otto incontri a livello nazionale finiti in un nulla di fatto, con una proposta considerata irricevibile. È saltata la contrattazione per il rinnovo del contratto collettivo nazionale dei farmacisti dipendenti, scaduto lo scorso 31 dicembre, e la conseguente sollevazione dei camici bianchi di tutto il Paese ha preso il via da Cagliari.

Ieri mattina, davanti alla Prefettura, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs si sono radunate per un presidio di protesta, in rappresentanza dei circa duemila farmacisti dipendenti in Sardegna, incasellati in circa seicento farmacie, quasi tutte private. «È la rivolta dei camici bianchi, che meritano che venga riconosciuto il valore della loro professionalità», dice Nella Milazzo, segretaria regionale della Filcams Cgil. «Parliamo di persone altamente qualificate, che operano in un contesto in cui si richiedono in continuazione servizi aggiuntivi, come vaccinazioni, elettrocardiogrammi, test diagnostici di prima istanza, spirometrie, tamponi antigenici e molecolari».

Camice e bandiere, erano centinaia i farmacisti in Piazza Palazzo contro la proposta messa sul piatto da Federfarma: un aumento salariale mensile di 120 euro lordi a regime, al termine dei quattro anni di vigenza contrattuale. Vale a dire, circa 69 centesimi di aumento orario tra quattro anni. Un’idea ben distante dai 360 euro richiesti dai sindacati. «Una cifra ridicola, tutti sappiamo che il settore delle farmacie non è in crisi, non comprendiamo perché Federfarma e i titolari non vogliano riconoscere una retribuzione adeguata a questi lavoratori, che hanno sempre maggiori responsabilità», tuona Cristiano Ardau, segretario regionale Uiltucs. «Oggi la farmacia è un presidio sanitario territoriale. In tanti paesi chiude l’ufficio postale, la banca, persino la caserma dei carabinieri, mentre le farmacie conservano una funzione così importante dal punto di vista sanitario e sociale che è assurdo vedere un trattamento così iniquo dei dipendenti».

Un altro campanello d’allarme, per Ardau, «è dato dalla diminuzione delle iscrizioni alla facoltà di Farmacia, i giovani non stanno più scegliendo questa professione perché il pensiero di affrontare un impegnativo percorso di studi di cinque anni per poi guadagnare due soldi li spinge a cercare altri settori. Oggi l’assenza di personale sta assumendo proporzioni gigantesche».

Per Giuseppe Atzori, segretario generale della Cisl di Cagliari, «la proposta di Federfarma è irricevibile perché più bassa anche dei contratti recentemente rinnovati che riguardano commercio e turismo. Chiediamo al Governo, e quindi al prefetto, di farsi portavoce delle istanze di questa categoria bistrattata dai datori di lavoro». Le sigle hanno poi consegnato al prefetto Giuseppe Castaldo una lettera firmata dalle tre segreterie unite, mettendo nero su bianco tutte le preoccupazioni e le istanze.

