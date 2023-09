«Farmacista di reparto, una figura da istituire» 

Istituire la figura del farmacista di reparto all'interno delle strutture sanitarie dell'Isola significa rendere più forte il sistema sanitario. Forte di questa certezza Carla Cuccu (Idea Sardegna) ha presentato una nuova interpellanza

«Già a settembre 2020, avevo avviato un percorso di sensibilizzazione in tal senso attraverso un'interpellanza, riconoscendo il ruolo cruciale che tale professionista potrebbe rivestire». E ancora: «Il farmacista di reparto è un professionista specializzato nel settore farmaceutico che opera all'interno di ospedali e strutture sanitarie analoghe. La sua responsabilità primaria consiste nella gestione e fornitura di farmaci e prodotti farmaceutici ai pazienti ricoverati o sottoposti a trattamenti ambulatoriali. Si configura come un punto di contatto chiave tra medici, infermieri e pazienti, offrendo consulenze mirate e approfondite sulle interazioni e gli impatti dei farmaci prescritti».

Da qui la richiesta: «Si prenda, finalmente, in considerazione l'istituzione di bandi di concorso finalizzati all'assunzione di farmacisti di reparto nelle strutture sanitarie della Sardegna. Questa mossa rappresenterebbe un passo importante per il potenziamento del sistema sanitario locale, contribuendo a garantire un servizio di salute sempre più completo ed efficiente. Ho chiesto al presidente della Regione Christian Solinas se siano state analizzate e valutate le dichiarazioni delle varie associazioni di settore che da tempo sostengono l'importanza e la necessità di istituire questa figura», conclude Cuccu.

