Farmacista detenuto muore in cella a Uta 

Muore in carcere a Uta Paolo Ledda, il farmacista algherese condannato in appello a 9 anni per il reato di strage. E ora il magistrato chiede un esame autoptico per valutare le cause del decesso. Risale alla sera di due giorni fa la scomparsa del 57enne, trasferito nel carcere cagliaritano da quello di Bancali da un mese in seguito alle istanze presentate dal magistrato di sorveglianza del capoluogo turritano e dal suo avvocato Danilo Mattana. Uno spostamento motivato dalla volontà di appurare le condizioni psichiatriche dell’uomo che, proprio quest’anno nel tribunale di Tempio, è andato assolto dall’accusa di aver aggredito un bancario. E la perizia chiesta per l’occasione diagnosticava una patologia psichica importante, incompatibile con la detenzione.

Eppure Ledda, di professione farmacista, stava scontando la pena di 9 anni per aver tentato di far esplodere il 12 giugno 2019 la sede della Unipol in via XX Settembre ad Alghero con una bombola a gas. Una sentenza ribassata in Corte d’appello a Sassari dopo l’iniziale condanna, in primo grado, a 12 anni. Adesso sulla morte di Ledda vuole vederci chiaro la pm Nicoletta Mari, sostituto procuratore a Cagliari che, nella giornata di ieri, ha deciso di procedere per il reato di omicidio colposo contro ignoti. Disponendo per questo motivo un’autopsia per verificare le ragioni dell’improvvisa scomparsa del detenuto, conferendo nella mattinata di oggi l’incarico al medico legale Matteo Nioi. Nessuna ipotesi al momento sul decesso e l’avvocato Mattana, che assiste il figlio e i fratelli di Ledda, contattato ha risposto di non poter rilasciare dichiarazioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA