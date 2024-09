Farmacie, indagini  sui tre furti  

Indagini serrate di carabinieri e polizia per far luce sui tre furti consumati negli ultimi giorni nelle farmacie di Quartu e Sinnai. Una delle ipotesi è che a firmare i tre colpi sia stata la stessa banda. Sotto esame degli inquirenti soprattutto le immagini di diverse telecamere.

Quattro notti fa i ladri sono entrati in azione nella farmacia Giglio di via San Benedetto a Quartu. Dopo aver divelto la serranda col solito “piede di porco”, hanno mandato in frantumi la vetrata facendo irruzione all'interno e portandosi via il fondo cassa ancora da quantificare. Poi ancora a Quartu altro colpo nella farmacia di Quartello e, poi, a Sinnai in via Pineta. A Quartello il fondo cassa era vuoto perché il farmacista titolare da tempo si era abituato a non lasciarvi alcun euro. Sul furto alla farmacia di Sinnai non si sa ancora se ci sia stato un bottino, o se invece i malviventi siano rimasti a mani vuote.

I militari hanno avrebbero comunque idee chiare: in pochi giorni di indagini, avrebbero già raccolto elementi tali da far pensare che ad agire in queste notti a Quartu e Sinnai sia stata, come detto, una unica banda. Un’inchiesta a una svolta? Non è da escludere. Le indagini vengono condotte per i carabinieri dal capitano Ignazio Cabras; per il Commissariato dalla dirigente Silvia Casu. Si va avanti con interrogatori, con l'esame delle immagini di diverse telecamere e con la ricerca di eventuali testimoni. Ma tutto farebbe pensare che ad agire sia stata finora una unica banda. Si parla già di indagini ad una svolta. Ma sono solo voci.

