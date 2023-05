Farmacia senza internet per giorni 

A Seulo l'unica farmacia dal paese è in tilt da tre giorni: il gestore Tele Tu, parte della famiglia Vodafone, ha interrotto la connessione a internet, contestando, a torto, il mancato pagamento di due fatture malgrado Maurizia Cau, titolare della farmacia, avesse tempestivamente inviato al servizio clienti le ricevute dei pagamenti. Inutilmente perché il servizio gestione crediti Tele Tu-Vodafone non ha ripristinato la connessione. Così l'erogazione delle prestazioni farmaceutiche del sistema sanitario nazionale di questa farmacia rurale, essenziale per il paese e per il territorio, è bloccata dallo scorso mercoledì. Impossibile processare le ricette dematerializzate che dovrebbe rendere più agile il servizio; come pure ordinare i farmaci salvavita, acquistati direttamente dalle Asl e distribuiti ai pazienti cronici attraverso le farmacie del territorio. Impossibile anche procedere alle ordinarie attività burocratiche: in pochi giorni si è formato un plico voluminoso di lavoro arretrato, con tante ricette sospese.

L'inferno del servizio riscossione crediti lo descrive Cau: «Da giorni il mio lavoro è ostaggio dell'inefficienza del servizio clienti e riscossione crediti di Tele Tu-Vodafone, un muro di gomma. Ho persino il sospetto che abbiano la Pec intasata, dato che ho più volte inviato le ricevute dei pagamenti effettuati attraverso l'accredito bancario delle due fatture contestatemi dal gestore, una delle quali addirittura risalente a luglio 2021; la fortuna è che ho lo scrupolo di mantenere, per alcuni anni, le ricevute dei pagamenti ma a quanto pare per Tele Tu la carta non canta: continuano a ripetermi di non avere ricevuto copia della documentazione richiesta e di non poter riattivare la connessione. Ho quindi fatto presente che stanno provocando prima di tutto la sospensione di un servizio pubblico preordinato alla tutela della salute dei cittadini, oltre naturalmente a complicare a livelli esponenziali il mio lavoro: sul banco sto accumulando una mole di ricette che dovrò processare appena la connessione sarà ripristinata, lavoro che si sommerà a quello ordinario. A questo punto procederò per vie legali intentando una causa per danni al gestore telofonico».

L'ufficio stampa di Tele Tu-Vodafone, si scusa con Cau per il disservizio e assicura che la connessione internet della farmacia di Seulo verrà riattivata quanto prima.

RIPRODUZIONE RISERVATA