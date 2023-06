Farmacia nella frazione: il verdetto 

«La mancata apertura della terza farmacia a Sanluri è imputabile esclusivamente a una scelta dei ricorrenti e non a un’oggettiva impossibilità». Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione presentato dai farmacisti Manuel Murabito, Antonpietro Lorefice e Elisabetta Cocco per un nuovo processo, dopo la sentenza con la quale i giudici di appello avevano dato ragione al Comune e alla Regione. Si chiude così la travagliata vicenda giudiziaria finita quattro volte davanti al Tar e altre quattro davanti al Consiglio di Stato. Il verdetto finale si fonda sul fatto che l’errore lamentato con l’impugnazione della sentenza «deve apparire con immediatezza ed essere facilmente rilevabile, senza la necessità di argomentazioni induttive o indagini interpretative» e comunque deve emergere «l’erronea valutazione delle prove che stanno alla base del giudizio».

Inoltre «la mancata apertura della farmacia è imputabile ai ricorrenti. Il Comune ha offerto loro un immobile di sua proprietà e uno scomputo dal canone di affitto dei costi per i lavori di adeguamento». La vicenda si fonda sull’equivoco nato con la scelta dei farmacisti della sede a Sanluri, come previsto nel bando di concorso. Solo con l’arrivo nella città del Campidano, hanno verificato che la terza croce verde era collocata nella frazione di Sanluri Stato, dallo stesso Comune ritenuta sede disagiata, bisognosa di servizi. Inutili i tentativi di un accordo: il Comune non ha voluto sentire ragione.

