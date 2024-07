Farmacia e guardia medica turistica: si riparte 

Estate sicura sulla Costa Verde: a giorni arriverà la guardia medica turistica, intanto a sei anni dalla chiusura è stata riaperta la farmacia e da circa un mese è attivo il servizio di pronto soccorso del 118. Prestazioni sanitarie che hanno sede nel villaggio di Torre dei Corsari, il più popolato lungo i 47 chilometri del litorale di Arbus, oltre ad essere vicino ad altre località marine, la frazione di Sant’Antonio, Tunaria, Pistis, Portu Maga e Gutturu’e Flumini dove, durante la stagione balneare, si contano circa 15mila presenze. «Con le disponibilità dei medici che abbiamo ricevuto – fanno sapere dalla Asl di Sanluri – la guardia turistica di Torre dei Corsari potrà aprire, al momento, per tre giorni alla settimana. Il bando rimarrà aperto in attesa di nuove manifestazioni d’interesse per riuscire a coprire tutti i turni». Un primo risultato che ha rassicurato i proprietari delle villette e i turisti, considerata la difficoltà di recarsi nella farmacia più vicina a Guspini, comunque un viaggio di circa 35 chilometri. «La riapertura del dispensario farmaceutico – dice l’assessora alla sanità, Sara Vacca – non è stata facile. Con la disponibilità di due farmaciste, Susanna Atzeni e Giuliana Medda, ci siamo attivati per risolvere le criticità». L’attività ha rassicurato gli stessi residenti del villaggio, costretti a viaggiare anche nel caso di una pastiglia per il mal di testa. «Già della fine della scorsa stagione – ricorda Mario Mura – ho chiesto ai farmacisti dei Comuni più vicini al mare di non privarci del loro aiuto. Ringraziamo le dottoresse che hanno accolto l’invito». ( s. r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA