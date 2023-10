Farmacia chiusa, a rischio bimbo malato 

Prima di sfogarsi dal reparto di Pediatria, tiene a precisare: «Nulla contro i medici e gli infermieri, loro sono in prima linea per aiutare chi soffre. Purtroppo ho visto tanti ospedali e vissuto mesi e mesi di ricovero ma non mi era mai capitato di trovarmi nella situazione dei giorni scorsi». C’è tanta amarezza nelle parole di una mamma, 40 anni originaria di Cabras, che da giorni è ricoverata al San Martino accanto al figlio, undicenne, trapiantato di cuore. E proprio nell’ospedale oristanese sabato scorso si sono registrati problemi perché al bambino sarebbe servito un farmaco che sembrava introvabile e la farmacia dell'ospedale era chiusa nel fine settimana.

La paura

Il bambino sabato scorso è stato ricoverato in Pediatria perché da giorni aveva la febbre. Si tratta di un piccolo che ha subìto un delicatissimo trapianto di cuore e deve prendere tanti farmaci al giorno. «Dagli esami effettuati è risultata un’importante carenza di globuli bianchi – racconta la mamma- per questo serviva una medicina urgente ma poiché la farmacia dell’ospedale il sabato e la domenica è chiusa, mi è stato proposto di trasferire il bambino a Sassari e io mi sono opposta». A fine serata, dopo un grande impegno di tutto il personale della Pediatria il farmaco è stato trovato. «È assurdo però che non ci sia un farmacista reperibile o un’altra soluzione». Con la mamma è ricoverata anche l’altra figlioletta di un anno: la Asl non permette ai genitori di alternarsi per assistere i figli. «Ho chiesto se almeno la notte potesse sostituirmi il mio compagno, per poter stare almeno alcune ore a casa. Ma mi è stato negato – aggiunge – i piccoli pazienti possono essere assistiti solo da un genitore». In realtà la difficoltà è legata anche al fatto che il bambino undicenne, avendo le difese immunitarie basse, è a rischio infezione quindi secondo i medici sarebbe troppo pericoloso farlo stare a contatto con altri. Infine un altro imprevisto. «L’altro giorno per me non erano disponibili le lenzuola, anche gli infermieri si sono scusati – racconta - poi sono riusciti a recuperale».

La Asl

Sulla carenza di materiali, la direzione della Asl precisa: «Le lenzuola vengono regolarmente fornite ai genitori e sono sostituite tutti i giorni». Mentre sulla possibilità di fare alternare i genitori spiegano: «Vengono rispettate le disposizioni del decreto ministeriale sulle norme di contenimento del Covid». Infine il direttore sanitario Antonio Pinna chiarisce: «Il problema del farmaco è stato risolto già sabato sera, dopo che la signora non ha accettato di recarsi a Sassari. È stato contattato il farmacista reperibile che ha risolto il problema. Il bambino prosegue la terapia e sta molto meglio».

