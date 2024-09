Farmacia Asl, ritardi e polemiche 

Non c’è pace per Wladimiro De Muro, 43 anni, ormai da tempo costretto a muoversi su una sedia a rotelle per le gravi conseguenze di un incidente stradale. Prima l’odissea per avere le sacche per la stomia, che qualche tempo fa era stato costretto a pagarsi di tasca propria per via dei ritardi nella fornitura, adesso la stessa cosa accade per altri presidi necessari per la cura delle piaghe da decubito.

Caos nella Farmacia Asl

E il suo è il disagio di tantissimi altri pazienti costretti ogni volta a fare i conti con la mancanza di farmaci e presidi medici nella farmaci di via Bizet, e con il ritardo nelle forniture che costringono gli utenti esasperati, a mettere mano ai loro portafogli e acquistare attrezzature salva vita.

«Ho prenotato il ritiro del materiale a me spettante come garze, pomate, betadine, siringhe e tante altre cose, ma la cosa paradossale è che invece lo devo acquistare in farmacia a mie spese», dice De Mauro, paraplegico dopo un incidente d’auto accaduto 15 anni fa in viale Marconi. «Questo perché l’Asl, mi darà il materiale il 7 ottobre e io non posso certo aspettare. Di nuovo mi costringono ad affrontare un sacco di spese senza preavviso. Le agende dell’Asl sono attualmente chiuse e quindi è il paziente a doversi pagare tutto ciò che gli serve. Trovo che sia assurdo che i pazienti siano numeri e che vengano trattati senza un minimo di umanità».

I sindacati

Sulla questione interviene il segretario confederale Uil Giudo Sarritzu che già si era espresso sui ritardi nei mesi scorsi.«Il problema della fornitura di presidi e farmaci è molto sentito» dice, «questo è dovuto a diversi fattori, non sempre però imputabili a responsabilità dirette dell’Asl. Perché le gare per esempio le fa Ares e spesso ci sono difficoltà con i contratti di fornitura e con le difficoltà di reperire determinati farmaci». Detto questo, «è bene considerare che solo nel distretto di Quartu ci sono 122 mila assistiti, l’organico era ridotto soprattutto in questo periodo perché i dipendenti devono usufruire delle ferie».

I rinforzi

Ma c’è una buona notizia. «Da lunedì sarà inserita in organico una nuova figura», annuncia il sindacalista, «quindi un nuovo farmacista e questo dovrebbe permettere comunque di migliorare il servizio. Resta però da dire che il servizio funziona per prenotazione e quindi è fondamentale che gli utenti si prenotino per tempo e non aspettino l’ultimo giorno per dare la possibilità di poter reperire il farmaco. Le situazioni urgenti vengono comunque prese in carico subito». Come organizzazione sindacale «noi abbiamo sollevato questo problema, ci siamo confrontati anche con l’azienda e si stanno cercando le soluzioni per rispondere a quelle che sono le urgenze dei pazienti del distretto».

RIPRODUZIONE RISERVATA