«Farmaci salvavita? Neanche in ospedale» 

Magazzini vuoti e farmacie a secco per Luciano Secci, 71 anni di Nurri: reperire il farmaco salvavita di cui ha bisogno sta diventando quasi impossibile. Da oltre un mese ormai l’uomo che da dodici anni ha il diabete di tipo 2, sta cercando di curarsi centellinando la cura: oggi sta prendendo una sola pastiglia al giorno mentre dovrebbe prenderne una al mattino, una a pranzo e una a cena. «Sono riuscito con cura, attenzione e rinunciando a tante cose», racconta Secci, «ad eliminare l’insulina ma questa situazione mi sta veramente preoccupando».

La situazione

L’uomo è seguito nel servizio di diabetologia dell’ospedale San Giuseppe Calasanzio di Isili ma i medici non possono nulla per superare questa difficoltà perché il farmaco, il Vokanamet, un ipoglicemizzante, è assente in tutto il territorio e manca anche nelle farmacie dei centri più grandi. Un problema particolarmente grave visto che Secci comincia ad accusare sintomi preoccupanti come la stanchezza. C’è il grosso pericolo che si possa arrivare al coma diabetico. «Qualora la mia situazione dovesse aggravarsi», prosegue, «dovrei correre in ospedale. Eppure siamo la Regione con il più alto tasso di diabetici».

L’attesa

Lancia dunque un appello l’uomo per sé e per tutti coloro che si trovano nella sua stessa situazione. «Per farci ascoltare cosa dobbiamo fare? Dobbiamo forse raccogliere le nostre schede elettorali o fondare un partito tutto nostro». In Sardegna ci sono 120 mila diabetici. un numero importante di persone che spesso sono costrette a richiamare l’attenzione sulla loro situazione. «La Regione», aggiunge, «ha ricevuto contributi per l’acquisto di questi medicinali. Inoltre i medici hanno l’obbligo di comunicare e la distribuzione degli stessi dovrebbe avvenire entro le 24-48 ore, ma ci chiedono di avere pazienza».

Le associazioni

Difficoltà confermate anche dalle associazioni di diabetici che operano nella zona e a livello regionale. «Eppure – spiega Carol Tola che fa parte dell’associazione dei diabetici della Trexenta e del Sarcidano, presidente dell’associazione Diabetici Cagliari e vice presidente della rete Salva Diabete – tutti possono segnalare in maniera anonima queste carenze. La segnalazione arriva poi alla rete nazionale Diabete Italia che può, in questo modo, intervenire sul problema».

