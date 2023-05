Farmaci e vaccini, istruzioni per l’uso  (e contro l’abuso) 

Dopo gli anni del Covid, l’attenzione sull’uso corretto di farmaci e vaccini è molto cresciuta, così come sui loro eventuali effetti indesiderati. Ma per i medici non sono problemi nuovi: i medicinali sono grandi alleati per la salute, ma è importante conoscerne il buon utilizzo e soprattutto non lasciarsi andare all'assunzione fai da te.

A Cagliari esiste dal 2013 il Centro regionale di Farmacovigilanza, che opera all’interno della Farmacologia clinica dell’Azienda ospedaliero-universitaria: e ieri, nel parco di Monte Claro a Cagliari, a dieci anni dalla creazione del Centro si è svolta una giornata dedicata alla promozione del giusto modo di ricorrere alle terapie, oltre che per contrastare la disinformazione sull'efficacia e sicurezza dei vaccini.

Poca conoscenza

«Ci occupiamo di tutte le realtà che girano intorno al mondo della farmacovigilanza: monitoriamo e vigiliamo sulla sicurezza di farmaci e vaccini, dopo che questi vengono messi in commercio», afferma Maria Erminia Stochino, responsabile scientifica del Centro. «I cittadini ancora sono poco informati sull’esistenza della farmacovigilanza. Abbiamo già organizzato incontri nelle scuole a Cagliari, Sassari e Nuoro prima della pandemia: ora riprenderemo con più frequenza, anche fuori dal nostro Centro».

I farmaci, è stato ribadito, vanno assunti solo se prescritti dal medico e non perché consigliati da un amico. E in caso di comparsa di reazioni avverse, queste vanno sempre riferite.