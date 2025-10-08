VaiOnline
Pirri.
09 ottobre 2025 alle 00:40

Farmaci e ricettari rubati a una dottoressa: «Aiutatemi a trovarli» 

Nel cuore della notte hanno spaccato i finestrini di un’automobile parcheggiata, approfittando del buio pesto che regnava in uno spiazzo sterrato alle porte del rione Monreale in via Stamira. E hanno portato via tutto quello che c’era all’interno: farmaci, attrezzature e ricettari appartenenti a una giovane dottoressa che ha lanciato un appello via social per ritrovare la refurtiva o almeno avere qualche testimonianza da consegnare alle forze dell’ordine.

Il furto è stato compiuto nella notte tra lunedì e martedì. All’interno della vettura due borse contenenti attrezzature sanitarie, farmaci e ricettari medici appartenenti a un medico in servizio in continuità assistenziale (ex guardia medica). Materiale «acquistato a proprie spese per garantire un servizio adeguato ai pazienti, soprattutto in un periodo di forte carenza di farmaci e risorse nel Servizio Sanitario Nazionale», spiega la vittima in post disperato sui social da quale ha lanciato anche un appello. «Chiunque abiti nei pressi di via Colleoni o via Giovanni Acuto e disponga di impianti di videosorveglianza è pregato di controllare le registrazioni e di mettersi in contatto in forma privata».

