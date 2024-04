Farmaci, cibo e vestiti in dono 

Lo sciroppo al Banco del farmaco, pasta e biscotti alla “Caritas”, le magliette e i jeans necessari per i propri figli a “Le cinque parole” e la richiesta di un tetto al Centro comunale di contrasto alle povertà. Ci sono persone che nell’arco di un mese compiono questo tour della disperazione e rappresentano la testimonianza di una sofferenza economica che, come rivelano gli ultimi dati Istat, confermano il Sulcis Iglesiente una delle province italiane e sarde più in sofferenza.

In fila

Col taglio del reddito di cittadinanza e in attesa che prenda piede l’assegno di inclusione, c’è chi viva quasi interamente grazie al sostegno dei sodalizi che fanno della filantropia una ragione di vita. Da sette anni opera a Carbonia il “Banco del farmaco Maria Piano” e i ritmi assistenziali non hanno conosciuto un solo mese di flessione: «Dietro prescrizione medica e l’accertamento severo dei bisogni – spiega la presidente Loredana Matta - eroghiamo buoni mediamente per 400 euro al mese, tra cui anche psicofarmaci, pillole anticoncezionali, sciroppi, sporadicamente integratori». Il “Banco” opera il lunedì e venerdì mattina in un caseggiato a fianco all’oratorio di San Ponziano e si nutre di donazioni e iniziative senza le quali è una sfida impossibile continuare ad aiutare chi non ha i soldi nemmeno per uno sciroppo per la tosse.

La richiesta

Stessa condizione vissuta da “Le cinque parole”, che da circa 15 anni raccoglie e dona abiti usati (ma in ottime condizioni) nella sede di via Mazzini. Il tracollo demografico ha in parte mutato certe richieste: «Chi viene a chiedere aiuto – testimonia Pietro Saliu, il presidente – è perché spesso ha bambini o adolescenti ed è per loro la maggior parte degli abiti richiesti ma siamo in difficoltà perché le donazioni che riceviamo per quella fascia di età sono limitate». Cinque i giorni alla settimana dedicati alle consegne: «Non ci sono giornate vuote, siamo a una media di 50-60 famiglie assistite al mese, spesso pure dal Basso Sulcis», precisa Saliu. Teme numeri sempre più crescenti pure la Caritas, dopo la cessazione del sistema del reddito di cittadinanza sostituito dall’assegno di inclusione: «Un aumento di richieste di circa il 20 per cento – analizza Gianni Busia, referente viveri della Caritas diocesana – siamo passati da circa 120 consegne al mese a 136 ma la stima è che ci assesteremo sui 150: c’è chi di recente è arrivato al centro in lacrime, molti riescono a superare il mese con lavoretti, usufruendo di contributi per le bollette, la bombola, la Tari: a tutti costoro non diamo solo un aiuto in termini di alimenti, ma anche psicologico». Come d’altronde il centro comunale in ambito Plus che combatte le povertà estreme, con un ufficio aperto a Bacu Abis e a Carbonia da 3 mesi: si sono rivolte già 400 persone.

RIPRODUZIONE RISERVATA