«Farmaci biologici per i casi gravi» 

«In Sardegna le percentuali relative all’asma bronchiale sono sovrapponibili a quelle nazionali», spiega Stefano Del Giacco, professore ordinario di Medicina interna, allergologo e immunologo del Policlinico Duilio Casula: «il 5% ne è affetto, quindi oltre 80.000 sardi sono asmatici, e tra questi oltre 4.000 sono colpiti da asma grave, quella forma di asma fortemente invalidante che riduce la qualità di vita dei pazienti ai livelli più bassi e spesso li porta ad avere attacchi d’asma che li costringono a rivolgersi al pronto soccorso e talvolta rendono indispensabile il ricovero ospedaliero».

«Oggi la ricerca scientifica ci ha aiutato a dare numerose risposte sui fattori scatenanti l’asma», prosegue lo specialista: «Per lungo tempo nell’antichità si è pensato fosse una patologia psicosomatica; successivamente ci si è focalizzati sulla “chiusura” dei bronchi, le “valvole” che permettono all’aria di arrivare nei nostri polmoni; oggi si è capito che l’asma, pur manifestandosi allo stesso modo, è causata da molteplici fattori infiammatori, prodotti dal sistema immunitario. Questi oggi vengono utilizzati come bersaglio delle nuove terapie, sempre più mirate. Le cause di asma possono essere molteplici: le allergie respiratorie sono più comuni nei giovani e nei bambini, mentre l’aumento di un sottotipo di globuli bianchi come gli eosinofili, o un tipo di infiammazione particolare definito “T2”, sono caratteristiche di una fascia di età più ampia».

«La Sardegna è sempre stata un buon “laboratorio” per gli studi genetici», sottolinea Del Giacco, «e si sono identificati sull’Isola dei geni collegabili con alcune caratteristiche dell’asma; tuttavia, come in altre parti del mondo, non si sono trovate alterazioni genetiche utili ai fini diagnostici o terapeutici nella routine quotidiana. Allo stesso tempo in Sardegna sono vari i centri che trattano le forme di asma più grave coi nuovi farmaci “biologici” o “biotecnologici”, i farmaci mirati da utilizzare nei casi di asma grave; tra questi, nei policlinici universitari di Cagliari (Allergologia e Immunologia clinica) e Sassari (Pneumologia), si sperimentano nuovi farmaci destinati a un utilizzo aperto a tutti i pazienti e che si spera saranno sul mercato tra qualche anno. Anche la nostra Isola, quindi, fornisce un importante contributo per la ricerca scientifica, nella speranza di garantire un futuro ancora più roseo per i nostri pazienti».

