Farmaci, Asl in soccorso dei più poveri 

Sale la povertà sanitaria. Una persona su otto costretta a ridurre le cure. In Ogliastra sono 7.001 gli abitanti finiti nell’area del disagio a causa delle spese sanitarie. Qui ha messo radici anche una comunità di migranti che vive in condizioni di povertà estrema. L’Asl Ogliastra vuole contrastare il fenomeno con cure e farmaci a costo zero. L’intervento rientra nel programma nazionale di equità nella salute che per l’Asl è stato curato da Lorena Urrai, direttrice dei Servizi socio-sanitari. Il personale amministrativo ha aperto una manifestazione di interesse rivolta alle farmacie del territorio per la fornitura di farmaci da destinare a persone in stato di vulnerabilità economica e sociale. Hanno aderito in sei (Bari Sardo, Ilbono, Jerzu, Loceri, Perdasdefogu e Seui): i titolari hanno firmato la convenzione con l’Asl. A Tortolì sono 759 i potenziali beneficiari, addirittura 947 a Lanusei. (ro. se.)

