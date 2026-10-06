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Sarroch.
07 ottobre 2026 alle 00:54

Farm project, urge il dissalatore 

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Un dissalatore sempre in funzione per garantire continuità al Farm project e pannelli solari per l’energia necessaria a farlo funzionare senza interruzioni: questi alcuni degli obiettivi indicati dalla Kenya School Desk nell’ottavo raduno ospitato a Sarroch, dove è stato fatto il punto sui risultati raggiunti con il sostegno dei donatori e sulle nuove sfide da affrontare.

Al centro del progetto la fattoria di Longobaya, in Kenya, dove l’acqua del pozzo, alimentato da pannelli solari, viene resa utilizzabile grazie al dissalatore. Qui vengono allevati animali e coltivate verdure che contribuiscono a garantire ogni giorno il pranzo ai bambini delle scuole sostenute dall’associazione. «Senza il dissalatore il Farm project si ferma», spiega Maura Mallus, vicepresidente della Kenya School Desk: «Abbiamo bisogno anche di nuovi pannelli solari, perché in Kenya l’elettricità manca spesso: un impianto permetterebbe al dissalatore di funzionare 24 ore su 24». C’è poi il problema della manutenzione. «L’acqua è salata e il sale corrode le apparecchiature, il dissalatore necessita di interventi periodici ma i costi sono elevati», sottolinea Mallus: «L’obiettivo è consolidare una realtà che non si limita all’emergenza, ma punta a diventare sempre più autonoma e sostenibile». (i.m.)

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