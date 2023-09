Faringite, prevenire la diffusione 

«Lo streptococco di gruppo A (GAS) è la causa più comune nei bambini in etàscolare di faringite batterica, malattia in genere lieve che dà mal di gola, tonsillite,ghiandole ingrossate e febbre; è inoltre la causa della scarlattina e di infezionicutanee (impetigine, erisipela) insorgenti spesso su lesioni traumatiche».

La spiegazione è di Emilio Vallebona, direttore di Medicina generale e d’urgenza al PoliclinicoDuilio Casula” di Monserrato. Lo specialista precisa anche gli effetti meno comune dell’infezione da streptocco: «Sono possibili complicazioni aistanza con meccanismo immune: malattia reumatica, che colpisce le articolazionie il cuore, e glomerulonefrite, che può causare insufficienza renale. Più raramente ilGAS può provocare infezioni invasive gravi, come polmoniti, otomastoiditi, fascite necrotizzante e setticemia con shock tossico (SSTS)».

«Nel 2022-2023 anche in Sardegna, come nel resto d’Europa», prosegue ilmedico, «si è osservato un aumento dei casi di scarlattina, stimato tra il 20 e il 30 per cento in piùrispetto al passato, con focolai in diverse scuole in Ogliastra, Logudoro e nel Sulcis.I bambini in età scolare, gli anziani, i soggetti fragili per patologie croniche sono i piùesposti alle infezioni da GAS. Queste si trasmettono attraverso le “goccioline”respiratorie e il contatto diretto con le persone malate. L’affollamento al chiuso residenze per anziani - favorisce la loro diffusione».

«La diagnosi di faringite da streptococco di gruppo A e scarlattina, posta conesame clinico e tampone, permette il rapido inizio della terapia antibiotica, cheaccelera la guarigione e riduce le conseguenze “immuni” a distanza. Dopo 24-48 oredall’inizio della terapia il malato non è più contagioso», segnala Vallebona.

«Per prevenire la diffusione bastano semplici misure igieniche, suimalati e su chi li assiste: frequente lavaggio delle mani, dispositivi di protezionemascherine e guanti, interruzione della frequenza scolastica. Non esiste al momentoun vaccino contro il GAS».

