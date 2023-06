«Farina vietata in carcere, perché solo in Sardegna?» 

«Il capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria deve intervenire con una circolare esplicativa motivando nello specifico perché solo in Sardegna deve permanere il divieto di utilizzo delle farine nelle celle oppure estenderlo a tutti gli istituti d’Italia». A dirlo Maria Grazia Caligaris di Socialismo diritti e Riforme sul divieto dell’uso della farina nelle celle di Badu ’e Carros confermato nei giorni scorsi dal giudice di sorveglianza di Nuoro. «È in atto una inaccettabile discriminazione su oltre 2000 persone», sostiene la Caligaris ricordando che nelle celle «salve rarissime eccezioni i detenuti dispongono delle bombolette di gas per i fornellini».

