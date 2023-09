Fari puntati sulle opere pubbliche 

Per i sindaci uscenti si tratta soltanto di continuare un percorso conosciuto. I novizi, invece, affrontano un compito più arduo e stanno lavorando per capire al meglio la macchina comunale. Tutti i primi cittadini, confermati o eletti per la prima volta alle Comunali della scorsa primavera, sono alle prese con la gestione dei primi 100 giorni di mandato e la programmazione dell’attività sino a fine 2023.

All’opera

A Villanova Truschedu, Claudio Palmas, esperienza di 15 anni, ritorna dopo una pausa di due. «Ci siamo subito attivati- afferma- per sistemare le strade rurali. Con 190 mila euro interverremo per l’ampliamento del cimitero, mentre 300 mila di fondi regionali saranno utilizzati per le strade interne». Al primo mandato è il sindaco di Simala Gianmarco Atzei che evidenzia come «operiamo nel solco della continuità, dando la massima attenzione alla manutenzione ordinaria. Siamo riusciti a intercettare vari bandi che contribuiranno allo sviluppo del paese e a realizzare da ottobre un tour turistico gratuito con guide specializzate. Il 9 settembre verrà riattivato invece il servizio biblioteca». Neofita anche la sindaca di Nughedu Santa Vittoria Vanessa Corda: «Stiamo completando i lavori avviati e dando avvio ai nuovi, come la riqualificazione e completamento dell'impianto di illuminazione pubblica (500 mila euro). 550 mila euro del Pnrr serviranno per la messa in sicurezza della strada provinciale e il rifacimento di quella che porta al cimitero. Riprogrammati i fondi destinati alla comunità alloggio, con il completamento (300 mila euro). In affido poi l’ incarico peri lavori nel cimitero ( 92 mila euro) e nelle domus de janas ( 200 mila euro).

Importanti gli interventi a cui sta lavorando il riconfermato sindaco di Villaverde Sandro Marchi. «Sono in fase d’appalto o in completamento i lavori per la circonvallazione, la piazza nuova, la realizzazione del tetto del museo, la segnaletica stradale, le strade rurali con 300 mila euro». A Pompu il sindaco riconfermato Moreno Atzei evidenzia le opere a cui si sta lavorando. «L’ approvazione del progetto esecutivo del parco, la riqualificazione delle strade urbane ed entro l’anno contiamo di partire con la riqualificazione dell’ingresso per Masullas».

