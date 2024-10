Farfalle e pupazzi per ricordare i bambini mai nati  

Una serata di grande commozione ieri al Parco Magico in occasione della giornata per i bambini mai nati. I genitori che hanno perso un figlio durante la gravidanza si sono riuniti intorno all’ulivo piantato lo scorso febbraio proprio per commemorare i bimbi nati morti, e lo hanno decorato con farfalle blu, rosa e bianche, con inciso il nome dei piccoli e la data della scomparsa. Ad arricchire l’albero anche lanterne, pupazzi e corone di fiori.

«Siamo vicini a tutte le famiglie che hanno subito questo lutto che si porteranno dentro per sempre», ha dichiarato il sindaco Tomaso Locci. «Questo ulivo rappresenta la vita, è un segno tangibile per trasformare una giornata triste in una giornata di speranza». Tantissimi i genitori presenti per ricordare i propri piccoli e condividere il proprio dolore. «La mia bambina è morta all’inizio del nono mese per delle complicanze della gravidanza», è la testimonianza di Francesca Bandino. «Spesso ci viene detto di non pensarci, ma per noi è importante ricordarli e momenti come questo aiutano a capire che saranno sempre nelle nostre vite».

A volere fortemente l’evento è stata la consigliera Manuela Ambu. «Un evento semplice con cui cerchiamo di non lasciare sole le famiglie e fare un piccolo passo per alleviare un dolore che non si supera mai». Nei prossimi mesi la consigliera è pronta a lanciare ulteriori iniziative. «Siamo già in contatto con una psicologa che si è resa disponibile per incontrare le mamme che hanno perso un bambino».

