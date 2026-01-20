VaiOnline
Serrenti.
21 gennaio 2026 alle 00:34

«Faremo suonare il paese» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’associazione musicale Giuseppe Verdi di Serrenti apre le porte a tutti gli amanti della musica, requisiti: conoscenze musicali di base e tanta voglia di suonare in gruppo. Si Chiama Junior Band ed è il nuovo progetto lanciato dalla scuola musicale dell’associazione, un ensemble a partecipazione libera e gratuita, senza alcun obbligo di iscrizione ai corsi musicali, ma anche una grande occasione per stringere nuove amicizie.

«Abbiamo deciso di dare un’opportunità al paese – racconta la vice presidente e referente dei corsi musicali Maria Teresa Melis – a chiunque voglia approcciarsi alla musica e a chiunque lo abbia fatto in passato e senta, oggi, di voler rispolverare uno strumento musicale. Non si tratta di una banda giovanile in senso stretto, in quanto non ci sono limiti di età, ma l’invito è rivolto principalmente ai giovani perché crediamo nella musica come strumento di aggregazione sociale e perché la banda ha bisogno di un ricambio generazionale che ne garantisca la sopravvivenza il più a lungo possibile». A essere coinvolti in prima linea saranno infatti i ragazzi che seguono i corsi musicali dell’associazione e gli studenti dell’indirizzo musicale della scuola secondaria. Proprio pensando a loro prenderà forma l’iniziativa con la sua dimensione sociale. «Suonare insieme favorisce la socializzazione e l’acquisizione di una molteplicità di competenze, come la conoscenza a 360 gradi di uno spartito musicale, il rispetto reciproco e di alcune regole, il sapersi ascoltare e saper rispettare il proprio turno», sottolinea Melis. Un risultato che non si misurerà soltanto in performance quindi, ma soprattutto nella capacità di fare gruppo e di appassionarsi alla musica d’insieme.

Le lezioni, che avranno una durata di 90 minuti ciascuna, prenderanno ufficialmente il via sabato 7 febbraio e proseguiranno con cadenza settimanale. Sarà la maestra Noemi Steri – 32enne di Samassi, percussionista plurilaureata e direttrice d’orchestra in formazione – a dirigere la Junior Band: «Per me è un onore ricoprire questo incarico, è una grande responsabilità e una bellissima opportunità per crescere insieme ai ragazzi e all’associazione. La junior band rende la musica davvero accessibile a tutti. Anche chi sa suonare poche note può fare musica d’insieme, sentirsi parte di un gruppo e vivere un’esperienza educativa autentica».

RIPRODUZIONE RISERVATA

