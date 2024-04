«Faremo rinascere il museo grazie all’aiuto dei cittadini» 

Il “Museo della donna” di Pauli Arbarei, in via Mannu è chiuso ormai da alcuni anni ma l’amministrazione comunale intende riaprirlo a breve. «Vogliamo che sia di nuovo accessibile per inserirlo nei circuiti turistici del territorio, quindi si sta lavorando al ripristino degli strumenti multimediali e didattici del museo e al riallestimento degli spazi espositivi, precedentemente incompleti», afferma il sindaco Antonio Sanna. Per reintegrare i manufatti mancanti, il Comune, con una lettera pubblicata alla cittadinanza, chiede aiuto ai cittadini attraverso un prestito di oggetti triennale. Servono abiti femminili degli anni '50, telefoni e utensili domestici dell’epoca, costumi tradizionali, gioielli e strumenti musicali come fisarmoniche e organetti.

Si cercano anche oggetti legati alla vita quotidiana e alle tradizioni locali, come cestini intrecciati, cannúgas per fichi d’India (le canne per la raccolta) e auto storiche come la Cinquecento. La gestione di questa riapertura è stata affidata al curatore Paolo Sirena: «Sarà un museo di comunità, dove tutta la popolazione partecipa alla sua costruzione, per cui la raccolta dei reperti è funzionale a fare in modo che il paese senta il museo proprio, perché ognuno ha contribuito». Il sindaco Sanna sottolinea che ci saranno allestimenti stagionali per far conoscere ai visitatori diverse tematiche nel corso dell’anno.

RIPRODUZIONE RISERVATA