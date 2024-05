«Faremo ricorso in ogni sede» 

Il “no” al Tyrrhenian link è sempre più forte e chiaro, con cittadini, comitati e politica locale in prima linea per difendere il territorio dal contestato progetto che rischia di spazzare via parte dell’agro di Selargius. Ieri l’ennesima manifestazione organizzata in mattinata contro l’occupazione d’urgenza di alcuni terreni privati che di fatto diventano di proprietà di Terna, lì dove si vogliono costruire le due centrali elettriche, una di accumulo e l’altra di smistamento, destinazione finale del cavo sottomarino che collegherà la Sicilia alla Sardegna.

«Terna continua a fare quello che vuole come se fosse padrona del nostro territorio, Regione e Comune facciano sentire la voce dei selargini e dei sardi», l’appello lanciato dai no Tyrrhenian link.

La battaglia

Sullo sfondo c’è oltre un anno di battaglia portata avanti dentro e fuori dal Municipio. A Selargius, e di recente anche a Quartu - dove è previsto l’approdo del cavo - e dove qualche settimana fa il coordinamento dei comitati contro la speculazione energetica nell’Isola si è data appuntamento per ribadire la contrarietà al progetto. A gennaio era stato il legale incaricato dal Comune di Selargius, l’avvocato Giovanni Dore, ad annunciare in Consiglio i presupposti per l’impugnazione del decreto ministeriale che autorizzava l’intervento nel territorio comunale. Annuncio concretizzato in 24 pagine di ricorso presentato dall’amministrazione di Selargius lo scorso febbraio. Da allora si contano decine di sit-in e manifestazioni, intervallati da incontri con sindaci e in Regione.

Appello alla Todde

Il progetto di Terna però va avanti. «Continua a fare quello che vuole come se fosse padrona del nostro territorio, noncurante delle decisioni delle amministrazioni locali», commenta la portavoce del comitato selargino Rita Corda. «E quello che sconcerta è il silenzio dell’autorità comunale. Non solo: la presidente Todde si è affidata a un disegno di legge che potrà essere approvato fra chissà quanti mesi, bene avrebbe fatto invece a fare un decreto d’urgenza per bloccare subito i lavori».

La politica

Come lei la pensa anche la consigliera comunale di minoranza a Selargius Francesca Olla: «Non è possibile che le amministrazioni locali e quella regionale stiano inermi e non prendano atto dell'opposizione popolare, lasciando che Terna proceda come se niente fosse all'esproprio forzato dell'agro selargino. Ancora più inaccettabile è che questa militarizzazione dei lavori stia avvenendo in spregio al diritto della consultazione popolare obbligatoria per legge, ma omessa nell'iter autorizzativo come evidenziato», dice, «insieme a tante altre motivazioni, nel ricorso al Capo dello Stato presentato dal Comune di Selargius lo scorso 9 febbraio. Mi auguro che insieme al ricorso sia stata presentata anche una richiesta di sospensiva».

Il sindaco

Il Comune di Selargius punta tutto sul ricorso, in attesa di capire la posizione politica del nuovo Governo regionale in difesa dell’Isola. «L’amministrazione sta facendo la sua parte», assicura il sindaco Gigi Concu. «A seguito della delibera con la quale abbiamo dato mandato a un legale per presentare ricorso straordinario al presidente del Repubblica contro l’autorizzazione al progetto rilasciata dal Ministero», spiega Concu, «siamo stati invitati a presentare il ricorso al Tribunale amministrativo entro sessanta giorni. Procederemo in questo senso: l’unica strada percorribile per poter, in caso di rigetto, rivolgerci al Consiglio di Stato».

