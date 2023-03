«Faremo il mercato Con quali soldi? Stiamo valutando» 

Ecco perché nel frattempo si percorrono anche le altre due strade: finanziamento regionale e project financing. «Tempi più lunghi? Non è detto - osserva il sindaco - La Regione potrebbe anche dividere la fonte del finanziamento e in quel caso saremmo in grado di partire subito».

Il sindaco Massimiliano Sanna non ha accantonato l’idea (maturata dalla precedente amministrazione e riproposta dall’attuale vicesindaco Luca Faedda) di accendere un mutuo per completare i lavori nell’edificio di via Mazzini. L’effettiva capacità di indebitamento del Comune, però, impone delle scelte «e la sistemazione della viabilità non può attendere, ci sono situazioni davvero disastrose, specie in centro e nelle frazioni». Il primo cittadino spiega che il finanziamento già contratto non basterà a risolvere tutte le criticità e probabilmente sarà necessaria una nuova esposizione finanziaria. «Abbiamo un Bilancio e un Rendiconto in chiusura - va avanti Sanna - la dirigente del settore Programmazione sta già valutando tutte le possibilità».

«Il mercato civico è una priorità per la nostra amministrazione, lo abbiamo detto in campagna elettorale e lo confermiamo oggi. Ma ci sono anche altre urgenze, a cominciare da strade e marciapiedi».

L’emergenza

Il balletto delle cifre

Sull’importo le visioni tra la Giunta Lutzu e quella Sanna sono differenti. Se per l’allora assessore al Bilancio due milioni sarebbero stati sufficienti a riaprire i battenti del mercato, per l’attuale delegato ai Lavori pubblici Simone Prevede di milioni ne servirebbero almeno tre. «Non bisogna dimenticare l’adeguamento dei prezzi», aggiunge Sanna, che dice la sua anche sul progetto.

Il progetto

«Dobbiamo stabilire con i dirigenti se quello in nostro possesso è adeguato o deve essere rivisto. Sul fatto che possa essere sovradimensionato ho un’altra opinione: vorrei che il mercato tornasse a essere d’impulso per il commercio cittadino, dobbiamo puntare sull’agricoltura». Intanto, il primo cittadino assicura qualche piccolo intervento manutentivo in via Cimarosa, dove gli operatori mercatali lamentano parecchie criticità. Il progressivo spopolamento dei box (sono appena 11 i superstiti sui 23 che si erano trasferiti da via Mazzini) non modifica l’opinione della Confcommercio sulla necessità di restituire al più presto il mercato storico agli oristanesi.

«Riaprire al più presto»

«Il mercato civico non deve morire, è un polmone per la città, un’attrattiva per residenti e turisti - afferma il presidente Nando Faedda - Certo, va modificato sulla base delle nuove esigenze, ma è fondamentale riprendere al più presto i lavori. Ben vengano i finanziamenti pubblici, ma se significa attendere ancora a lungo, meglio valutare la strada dell’indebitamento».

Sull’importanza dell’opera da sistemare al più presto non discute il direttore provinciale della Coldiretti Emanuele Spanò «anche se i nostri produttori - precisa - possono già usufruire di diverse piazze nel territorio grazie ai mercati di Campagna Amica».

«In attesa di risposte»

L’assesora alle Attività produttive,Rossana Fozzi invece comunica che «il mercato è senza dubbio l’obiettivo finale voluto da tutti noi della Giunta, gli assessorati competenti Attività produttive e ai Lavori pubblici in sinergia tra loro stanno lavorando per questo importante obbiettivo. Prima di pensare all’indebitamento dell’ente ci siamo attivati come gruppo di Fratelli d’Italia per cercare risorse su tutti i livelli proprio perché si vuole restituire alla città il mercato necessario non solo per il comparto agricolo alimentare ma anche commerciale».

