«Faremo di tutto per ostacolare la sagra» 

«Se il Comune di Decimomannu non verrà incontro alle nostre richieste faremo di tutto per ostacolare, se non far saltare, la festa di Santa Greca. A costo di farci mettere le manette». Ha tuonato così, ieri mattina, Mauro Zedda, portavoce dell’associazione “Ambulantando”, al termine di un colloquio con l’amministrazione in Municipio.

Solo tre dei 20 ambulanti presenti insieme a lui sono stati accolti intorno a una tavola rotonda con i rappresentanti della Giunta comunale, il comandante della Polizia locale, carabinieri e poliziotti. Fuori, le forze dell’ordine in tenuta antisommossa.

Le ragioni

La delegazione di ambulanti itineranti è scesa in piazza per ottenere un «colloquio chiarificatore» e proporre alla sindaca Monica Cadeddu un passo indietro su alcune novità introdotte in vista della sagra che partirà tra una settimana: tra queste la modifica delle postazioni “storiche”, l’introduzione di uno spazio dedicato alla raccolta dei rifiuti e l’applicazione di requisiti ritenuti «ingiusti» nei bandi di assegnazione delle aree.

La sindaca Cadeddu non ci sta: «Non c’è stato alcun spostamento, graduatoria e planimetria si basano sull’anzianità e ognuno di loro è nel proprio spazio “storico”».

I dissapori

Lo scontro ha iniziato ad accendersi due anni fa, sfociando lo scorso anno con un ricorso sul tema della “Tassa rifiuti” presentato al Tar, e parzialmente vinto, da “Ambulantando”. Quest’anno si è accentuato alla vista, da parte degli ambulanti, della planimetria stilata da un ingegnere incaricato dal Comune con la disposizione di autobar, chioschi e bancarelle: «La sindaca ci ha voluto penalizzare, spostando i “paninari” che si trovavano nella stessa postazione da più di vent’anni. Non solo: la zona per il conferimento dei rifiuti, considerata la puzza che emettono, farà da deterrente per i nostri clienti, già disorientati dal cambio di posizione. Non lavoreremo, e noi viviamo di questo».

La posizione

Ha risposto a tono la sindaca Monica Cadeddu: «Alcuni lievi spostamenti (si parla di pochi metri) sono dettati da esigenze legate alla sicurezza e da uno studio firmato da un tecnico e accettato da una Commissione. La raccolta della spazzatura? Il veicolo per la differenziata non sarà stanziale: per due mezz’ore al giorno sosterà in un’area predisposta».

Le richieste

Gli ambulanti, a voce grossa, hanno avanzato le loro richieste: «Chiediamo che le cose tornino come prima e che venga stilata una graduatoria sulla base dell’anzianità di presenza in una piazzola e di iscrizione alla Camera di Commercio. Chi è in testa alla graduatoria deve avere diritto di scelta del proprio posto “fisso”. Possibile che solo a Decimomannu ci siamo questi problemi?».

«Adesso non si può più fare marcia indietro». ha replicato con fermezza la sindaca Cadeddu, «partecipando a un bando si accettano anche le condizioni previste dai regolamenti». Poi la parziale apertura: «Prenderemo in considerazione le richieste per l’anno prossimo».

RIPRODUZIONE RISERVATA