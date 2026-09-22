«Faremo del nostro paese la Caprera del Sud» 

Tre anni fa, non appena nominato per la seconda volta presidente della Lega Navale di Villasimius, aveva un sogno: trasformare il paese nella Caprera del Sud. Sergio Ghiani - imprenditore, socio del consorzio turistico ed ex assessore comunale al Turismo - quel sogno adesso può portarlo a termine: è infatti appena stato riconfermato presidente sino al 2029.

«Ho sempre detto che la vela è il mio più grande amore», sottolinea Ghiani, «e dunque sono di nuovo qui per promuoverla ai massimi livelli e portare a Villasimius decine di migliaia di turisti e appassionati, a partire dai bambini. Il percorso è tracciato, ora conto di tagliare il traguardo».

L’attività e i numeri

Negli ultimi tre anni da presidente (i primi tre risalgono al triennio 2015-18) i numeri danno ragione a Ghiani: soci effettivi più che raddoppiati (da cento a quasi trecento) e ben duemila soci visitatori (quelli che magari si avvicinano anche solo per un caffè). «Quel che più conta», spiega, «è che abbiamo fatto ripartire la scuola di vela, organizzato tante regate internazionali e stiamo facendo conoscere Villasimius in ogni angolo del mondo». L’ultima regata, dedicata ai bambini dai 6 anni in su, appena dieci giorni fa. «Un successo», prosegue, «con tanti appassionati che hanno animato la sezione della Lega navale, il porto e il paese».

La squadra al lavoro

Assieme a Ghiani entrano a far parte del direttivo Davide Melis (vice presidente), Giuseppe Chironi (responsabile vela), Valentina Marrocu (segretaria), Marcello Carta e il direttore della Marina di Villasimius Amedeo Ferrigno, «col quale c’è una splendida e fondamentale collaborazione, così come con la Capitaneria e con la Guardia di Finanza». Il tesoriere è Gianni Pusceddu, uno dei soci storici delle Lega.Non manca un appello al Comune, «per un maggiore supporto», aggiunge Ghiani, «soprattutto in occasione di attacchi politici strumentali». Ghiani si riferisce in particolare alla vicenda del locale Primo Molo (la minoranza chiese più volte chiarezza sulla regolarità delle autorizzazioni) che, «è una costola della Lega navale, non un qualcosa di separato».

Il paesaggio prezioso

Il presidente della Lega, da ex assessore al Turismo, auspica che Villasimius acquisti sempre più prestigio, non solo sul versante della vela. «Mi riferisco ad esempio», conclude, «alla vicenda della lottizzazione S’Argalla che sta facendo discutere. Tempo fa io fui l’unico che dissi di sì a nuove ville, ma solo se di un certo livello anche perché ormai la frittata era fatta. Il via libera del Consiglio con la volumetria dimezzata mi sembra una buona cosa, a patto che ci siano dei rigidi controlli durante i lavori affinché tutto corrisponda al progetto. Con il massimo rispetto dell’ambiente. Villasimius crescerà in qualità e ci saranno nuove opportunità di lavoro. Edilizia popolare? Ben venga, ma non su quella collina».

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