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La storia.
07 ottobre 2026 alle 00:55

Fared, la collana e la truffa del resto: «Ingannato da tre ragazzi» 

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Sono passati più di trent’anni da quando Fared («Mi chiamo così e così sono conosciuto») aprì il suo negozio a Quartu, prima in piazza Azuni, e da qualche anno, a pochi metri, in via Porcu. Mai un problema, fino a qualche giorno fa, e intanto si prepara a presentare una denuncia. Tre ragazzi, racconta, sono entrati nel suo negozio per acquistare una collanina da dieci euro. «Mi hanno detto che non avevano cambio e mi hanno dato cinquanta euro», racconta. «Così io gli ho dato quaranta euro di resto e sono andati via. Avranno avuto sì e no diciotto anni e ricordo di averli già visti in giro».

L’inganno lo scopre poco dopo. «Sono andato al distributore per fare il pieno, e lì si è scoperto che i 50 euro erano falsi. Sono molto dispiaciuto per quello che è successo e ho deciso di aspettare qualche giorno prima di fare la denuncia». Questo perché, «voglio dare loro il tempo di rendersi conto di quello che hanno fatto e di riportare indietro i soldi. Altrimenti sarò costretto ad andare dai carabinieri». Fared, l’appello lo ha lanciato anche sui social, appellandosi alla coscienza di queste persone. E nei suoi confronti ci sono state subito tante manifestazioni di affetto e di solidarietà. ( g.da. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

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