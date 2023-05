«Fare molta attenzione ai falsi dipendenti di società elettriche» 

Falsi dipendenti di compagnie elettriche o di enti pubblici, finti avvocati, sconosciuti che dicono di essere vecchi amici di un parente: le trappole, soprattutto per gli anziani, arrivano fino al citofono di casa o sul pianerottolo. Per questo l’invito dei carabinieri è sempre quello di diffidare e di chiedere l’aiuto di un familiare o delle forze dell’ordine. Perché i malintenzionati colpiscono senza guardare in faccia a nessuno. Un messaggio ribadito con forza in uno degli ultimi incontri svolti dai militari della compagnia di Cagliari nella sezione provinciale dell’Ente nazionale sordi.

Davanti a tantissime persone, il comandante della compagnia, Emanuele Macrì, e quello della stazione di Villanova, Fabrizio Siddi, hanno parlato con molti anziani e non udenti, dispensando consigli e informazioni utili per evitare di finire in trappola. Tra le indicazioni date quelle di diffidare delle persone distinte, sempre con il sorriso sul viso, che si presentano dando la massima disponibilità per affrontare problemi o difficoltà: spesso si tratta di truffatori o malintenzionati. I carabinieri, con l’ausilio di una interprete della lingua dei segni, hanno ricordato di non aprire mai la porta di casa a sconosciuti, di non consegnare soldi a venditori occasionali, di non dare confidenza al telefono o su Internet a persone non conosciute a caccia di informazioni personali. «In caso di dubbi o perplessità», hanno spiegato i militari, «chiamate il 112 o contattate la stazione dei carabinieri più vicina». (m. v.)

