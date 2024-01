Fare impresa a Dubai, forum con gli esperti 

Due tavole rotonde dedicate agli imprenditori della Sardegna sulle opportunità di business tra la Sardegna e Dubai. Gli incontri si terranno martedì 23 gennaio e giovedì 25 nello studio BLegal, di via Platano 2 a Cagliari.

Il primo giorno i riflettori saranno puntati sul tema “Import/export food a Dubai”, il secondo appuntamento invece verterà sugli aspetti dell’internalizzazione del mercato, specie quello dei ristoranti, negli Emirati Arabi.

L’interessante iniziativa è organizzata dagli studi BLegal e Galizia&Pinna che da anni aiuta le imprese sarde nel percorso di internazionalizzazione soprattutto con gli Emirati e Malta.

I protagonisti

Tra i relatori due nomi importanti: Alberto Becciu e Alberto Caddeo, che racconteranno le loro esperienze negli Emirati Arabi e daranno i consigli utili per muoversi in un mondo dalle potenzialità enormi.Becciu è il Ceo per gli Emirati di “inMindful”, società internazionale che si occupa di agevolare gli investitori e i professionisti che vogliono stabilirsi a Dubai supportandoli nelle ricerca di partner locali, costituire le società, servizi di contabilità, legali, audit e residenza fiscale.Alberto Caddeo invece è il proprietario di “Is Mellus”, società di import di prodotti agroalimentari italiani e soprattutto sardi negli Emirati. Fornisce le principali catene di supermercati e ristoranti di alta fascia, come Cipriani e Billionaire Dubai. A lui si deve lo sbarco sulle tavole degli sceicchi di bottarga, pecorino e pane carasau. Introdurranno i lavori l’avvocato Nicola Ibba (di BLegal) e i commercialisti Marco Pinna e Agostino Galizia (Studio Galizia&Pinna).

