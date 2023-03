«Fare il formaggio? È la mia passione» 

Qualche giorno fa è stato immortalato insieme a un amico su un autobus del Ctm mentre trasportava dei formaggi e un bidone da 50 litri di latte di pecora. L'immagine dei “pastori smart” sul “9” ha subito fatto il giro dei social. Ma chi sono i due protagonisti di quello scatto? Uno preferisce restare nell’ombra, l’altro si racconta volentieri. Si chiama Alessio Podda, ha 17 anni ed è uno studente dell’istituto “Giua”. La foto è stata scattata mentre rincasava sull’ultimo autobus di linea, alle 22,10, dopo aver trascorso un intero pomeriggio a preparare il formaggio. Non è un adolescente tutto cellulari, social e videogiochi: Alessio è calamitato dal mondo pastorale tradizionale e preferisce trascorrere il tempo libero nell’ambiente reale del suo territorio anziché in quello virtuale.

Amore e tecnica

«È dall'amore per la tradizione che nascono i miei formaggi», dichiara Alessio. Con le sue mani abili e gli occhi esperti custodisce le tecniche tradizionali che servono per trasformare il miglior latte del Campidano in eccellente pecorino sardo. Fare il formaggio è il suo “videogioco” preferito, anche dal punto di vista tecnologico: «Vedere la materia prima che si trasforma ed evolve col passare del tempo è per me ampiamente appagante», confida. Il pecorino che produce è uno dei formaggi più antichi della Sardegna: «Lo preparo – racconta Alessio – scaldando il latte fino alla temperatura di 37/38 gradi. Aggiungo il caglio liquido di vitello: circa 40 minuti per far uscire la cagliata, che viene poi tagliata e ridotta a tocchetti per poi essere ricompattata sotto il calore del fuoco».

Pastore metropolitano

Con lo stesso metodo artigianale, fatto di gesti che si ripetono, tempi lunghi e quel saper fare che si tramanda di generazione in generazione, Alessio può ancora scegliere cosa farà da grande, ma sembra che il suo destino sia quello di voler sopravvivere nel cuore del cambiamento globale come pastore della città metropolitana.«Compirò 18 anni a novembre», prosegue Alessio: «Studio informatica ma ho imparato a fare il formaggio dal fratello di mio nonno che aveva le pecore. Ho una passione per la tradizione agro-pastorale: pastori da generazioni mi hanno insegnato l’antica arte casearia che intendo portare avanti. Quando abbiamo tempo, e andando a scuola ne abbiamo davvero poco, io e l’amico che è stato fotografato insieme a me ci incontriamo per fare il formaggio. Abbiamo iniziato con su caddaxiu da 30 litri. Stavolta ci siamo superati: ne abbiamo lavorato ben 50, producendo pecorino, ricotta e primo sale».