«Fare i dolci? Vi può salvare» 

A grande richiesta l’associazione Sa Grutta Niedda ripropone a Serrenti il corso sulla preparazione de is Pistoccheddus de cappa. «Su Pistoccheddu è nato per puro caso - racconta Anna Maria Pezza, 62 anni, originaria di Serrenti e presidente dell’associazione Sa Grutta Niedda – le nostre nonne, solite preparare il pane in casa, con l’avvicinarsi della Pasqua provarono ad aggiungere delle uova all’impasto del pane, nel tentativo di creare un dolce. Da questi pochi ingredienti prende vita il particolare Pistoccheddu de Serrenti». A differenza delle varianti realizzate nel circondario, il biscotto serrentese ha una consistenza più dura e croccante, una peculiarità che lo ha reso un vero e proprio simbolo del paese. «In passato – prosegue Pezza – si riuscivano a sostentare intere famiglie con la vendita dei dolci, della pasta fresca e di altri prodotti della nostra tradizione». Dopo 40 anni di servizio presso il Comune di Serrenti, di cui dieci all’Urp, ha avuto modo di toccare con mano le difficoltà dei suoi compaesani. Ed è proprio questa una delle ragioni che l’ha spinta, nel 2023, a fondare l’associazione: mantenere vive le tradizioni, anche con la speranza che in momenti di difficoltà possano essere d’aiuto a qualcuno. «Impara l’arte e mettila da parte – è l’appello che rivolge soprattutto ai giovani – tutti attraversiamo dei momenti di crisi nella vita, ci si può trovare senza lavoro da un momento all’altro ed è sempre bene saper fare qualcosa».

Numerosi sono i corsi già proposti dall’associazione in questi due anni di attività: dalla realizzazione dei tradizionali cestini sardi, al ricamo artistico applicato agli scialli del costume tradizionale, fino alla ceramica e al crochet. E molti altri sono in programma, come quelli dedicati al Filindeu e all’antica arte dello scalpellino. «Non posso non essere orgogliosa di aver portato tutto questo a Serrenti – conclude Pezza – se mi fossi lasciata scoraggiare da chi non credeva nel progetto, non avrei raggiunto la gratificazione che provo oggi. La mia ricompensa? Il sorriso delle persone che vanno via dai corsi appagate, sia per aver imparato qualcosa, sia per aver trascorso qualche ora di spensieratezza in compagnia». Appuntamento il 2 e 3 aprile, dalle 9 alle 12, all’ex scuola materna di via Nazionale 240. A guidarlo sarà la maestra Francesca Lisci. Iscrizioni aperto sino a esaurimento posti.

