Fare i conti con il dolore è una sfida quotidiana 

Non esistono ricette né formule magiche per fare i conti con il dolore. Quando una persona importante ci lascia, il vuoto da colmare si aggrappa a qualsiasi spiraglio, mentre il ricordo riecheggia e testimonia un’inevitabile realtà. In uno stato di impotenza e impreparazione, colpisce l’imprevedibilità di certe occasioni che si presentano per puro caso: come quella di instaurare un legame che, fino a poco prima, non avremmo mai considerato, e che diventa invece essenziale nel nostro percorso di guarigione. Su queste basi, il tema dell’elaborazione del lutto prede forma nel film “L’amico fedele”, co-diretto da Scott McGehee e David Siegel e tratto dall’omonimo romanzo di Sigrid Nunez. In uno scambio a due tra Bill Murray e Naomi Watts, troviamo anche un irresistibile amico a quattro zampe, ben lontano dall’essere un semplice rimedio alla sofferenza.

La storia

Dopo anni trascorsi insieme in una stretta quotidianità, scandita da stima, complicità e passione per la scrittura, Iris si trova ad affrontare l’improvviso suicidio di Walter, suo mentore e insegnante. Consapevole di aver perso un punto di riferimento fondamentale, avverte ancora più intensamente il blocco creativo che da troppo tempo tiene le pagine del suo libro chiuse in un cassetto. Prima di morire, come ultimo segno dell’affetto che li legava, Walter le affida il suo cane Apollo, un esemplare di grossa taglia e dallo spirito libero. In un primo momento, il nuovo arrivato si rivelerà uno scomodo coinquilino, costretto a misurarsi con le vecchie abitudini all’interno di un appartamento elegante. Ma a poco a poco, la sua empatia silenziosa rende più sopportabile per Iris la memoria dell’amico scomparso. Eppure, quanto a lungo potrà durare la sua presenza tra le mura di casa? E sarà davvero sufficiente il conforto che offre per ritrovare la strada smarrita?

Come un abbraccio

Seguendo il tono di un comfort movie che si sviluppa senza fretta né urgenze narrative, le giornate di chi affronta il dramma della perdita si compongono di riflessioni, flashback e momenti di semplice quotidianità; alternando le sfide del presente agli insegnamenti maturati con l’esperienza e alla freschezza dell’inatteso. A questo si uniscono le attenzioni del fidato quadrupede, il cui carattere si definisce grazie alla precisione del montaggio e alla sensibilità della regia nel cogliere espressioni, risposte emotive e minime reazioni corporee; quasi fosse davvero capace di rispondere emotivamente agli esseri umani. In un ruolo atipico per la sua filmografia, ma che non ne ostacola la piena immedesimazione, Naomi Watts restituisce con forza la condizione di mancanza e di fragilità della protagonista, sempre in bilico sul margine del crollo, ma al tempo stesso ostinatamente volitiva e desiderosa di ricominciare. Anche nelle sue brevi apparizioni, Murray si rivela incisivo e perfettamente integrato nel contesto, lasciando allo spettatore, grazie ai suoi brillanti spunti, la libertà di tratteggiare una personalità che avremmo voluto conoscere più a fondo. Anche laddove il film procede con un po’ troppa lentezza, conquisterà non solo i cinofili più appassionati, ma anche chi cerca in una pellicola la sensazione di calore che solo un abbraccio o una carezza possono trasmettere; ricordandoci, anche solo per un attimo, che nulla è realmente perduto, neppure nei momenti di dolore più profondo.

RIPRODUZIONE RISERVATA