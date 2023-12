Farcana, piscina coperta 

Una infrastruttura-simbolo, incastonata nel cuore della montagna deleddiana ma troppo spesso abbonata alla polemiche e a un’apertura estiva con il contagocce. Il futuro della piscina di Farcana, però, si annuncia radioso e per Nuoro rappresenta un taglio netto con il passato. «Sono lieto di annunciare il progetto di riqualificazione dell’impianto sportivo, che prevede in particolare la realizzazione della copertura telescopica della piscina - dice Angelo Arcadu, consigliere comunale di Forza Italia -. La mia proposta è stata approvata dalla Regione, con un finanziamento di un milione di euro ufficializzato nell’ultimo assestamento di bilancio. In questo modo la struttura potrà essere utilizzata tutto l’anno».

Nuovo corso

Poggia sullo sport, inteso come volano di sviluppo per il Monte dei nuoresi. «Sono fermamente convinto che si possa rafforzare il tessuto sociale attraverso la promozione dello sport, riconoscendo il suo ruolo fondamentale come elemento aggregante - spiega Angelo Arcadu -. Ecco perché ritengo opportuno elevare gli standard delle strutture sportive cittadine, promuovendo uno stile di vita sano e attivo per la nostra comunità». Si parte dall’Ortobene, non a caso. Da quella perla naturalistica che un domani ospiterà «una piscina stupenda e attrezzata», puntualizza il consigliere forzista. Poi, aggiunge: «La riqualificazione prevede infatti un significativo potenziamento dell’infrastruttura esistente, garantendo standard di sicurezza, accessibilità e sostenibilità ambientale ai massimi livelli. La realizzazione di una copertura innovativa consentirà quindi l'utilizzo della struttura durante tutto l’anno, favorendo attività ricreative, sportive e sociali anche nelle stagioni fredde».

Rarità

Dopo anni difficili, per le continue aperture estive tribolate - a causa dei noti problemi idrici in quota - adesso si cambia registro. La gioia prende il sopravvento, per un traguardo che sa di rilancio. Oltretutto, per un impianto che riempie d’orgoglio, immerso nel verde, e dalle caratteristiche pressoché uniche: 50 metri di lunghezza, 21 di larghezza. «Il progetto non solo migliorerà la qualità della vita dei cittadini, ma stimolerà anche l’economia locale - precisa Arcadu -. Voglio esprimere la mia profonda gratitudine all’assessore della Programmazione, Giuseppe Fasolino, e al consigliere regionale Giuseppe Talanas. Il loro sostegno e il loro lavoro sono stati fondamentali per garantire il successo di questo progetto». Angelo Arcadu conclude: «L'auspicio è che il Comune di Nuoro si renda immediatamente operativo per avviare la fase di progettazione».

