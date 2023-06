Farcana, oggi riapre la piscina 

I disagi per il riempimento della vasca della piscina del monte Ortobene? Quest’anno sono stati un miraggio. Nessun rubinetto è rimasto a secco per i residenti della montagna cara ai nuoresi, come succedeva puntualmente ogni anno con il riempimento della piscina, mentre l’apertura dell’impianto da oggi è una realtà. Dalle 9.30 i cancelli della piscina di Farcana saranno nuovamente aperti per la stagione estiva. Il via libera dopo l’affidamento della gestione alla società Nuoto Club Nuoro. L’impianto sarà fruibile tutti i giorni dalle 9.30 alle 20, i costi variano in base al tempo di permanenza, fascia d’età e ad altre riduzioni previste nel tariffario.

La soddisfazione

«Siamo contenti perché parte un servizio fondamentale per la città e tutto il territorio - dice l’assessore allo sport del Comune, Fabrizio Beccu -. Quest’anno è andato quasi tutto per il meglio, anche considerando che sino a dieci giorni fa c’era brutto tempo. Mancavano pochi dettagli per la funzionalità dell’impianto, come il servizio bar che doveva essere dato e sistemato perché in inverno il gazebo era stato danneggiato dal vento. Il riempimento è andato bene senza disagi per i residenti, grazie ai lavori che avevamo fatto con le nuove pompe di sollevamento». Ora con il caldo, i nuoresi avranno un’alternativa al mare e alla trappola delle lunghe code sul cantiere infinito della 131 dcn.

L’affidamento

Sull’affidamento della struttura per un periodo più lungo, visto che anche stavolta è stata data in gestione per i soli mesi estivi, l’amministrazione tergiversa: «C’è ancora in ballo la progettazione del piano Rimonte, che riguarda interventi al campo da calcio e il fondo in erba sintetica, e nelle altre strutture sportive. È in corso la progettazione dei parcheggi, si interverrà sulla piscina per l’efficientamento. Per questo attendiamo Rimonte per un affidamento più lungo».

Attenzione alle soste

Anche quest’anno, chi andrà in piscina dovrà utilizzare le aree del campo sportivo per la sosta. Con l’estate e il pericolo incendi, infatti,sarà vietata la sosta nel bosco e sotto gli alberi, dove le marmitte vicine alla lettiera possono innescare un pericoloso rogo.

I costi

Il prezzo pieno per l’intera giornata è di 9 euro, ridotto a 7 euro per i bambini tra i 4 e i 12 anni e gli over 65; per la mezza giornata (9.30/14.30 o 14.30/20) il costo è di 7 euro (ridotto 5). Per chi intende usufruire della piscina per un’ora di nuoto libero (un’ora e mezza compresa la doccia) la tariffa è di 6 euro.

L’ingresso è invece completamente gratuito per i bambini sotto i 4 anni e le persone disabili, con costo ridotto per l’eventuale accompagnatore. Per le famiglie è prevista una riduzione a partire dal terzo componente. Per un nucleo familiare di tre persone la tariffa è di 16 euro per la mezza giornata e 22 per l’intera; quattro persone, 20 euro mezza giornata e 28 euro intera; cinque persone, 25 euro per la mezza giornata e 35 per l’intera. Ombrelloni, sdraio o sedia saranno distribuiti gratuitamente fino a esaurimento delle disponibilità. L’uso della cuffia è assolutamente obbligatorio.

Verde in via Rossini

La bella notizia non arriva solo dall’apertura della piscina: in città sono finiti i lavori di recupero del parchetto di via Rossini, che mercoledì, alle 18.30, riaprirà al pubblico. Nuovi alberi, prato verde con un impianto di irrigazione a risparmio idrico, il giardino è stato dotato di arredi e giochi per i bambini. All’inaugurazione parteciperà con attività per i bimbi l’attrice Monica Corimbi.

