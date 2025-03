Farcana, la piscina fantasma 

La piscina di Farcana, sul monte Ortobene, rischia di restare chiusa anche la prossima estate. È arrivato marzo e i lunghi lavori in vista dell’apertura non sono ancora iniziati, né si hanno notizie rilevanti sulle condizioni attuali o su possibili attività stagionali. Nel frattempo nella piscina di via Lazio, in città, ci si prepara per cominciare la seconda parte dei lavori di ristrutturazione degli spogliatoi, seguiti da altri interventi secondari. Per questo, l’impianto chiuderà tra maggio e giugno per consentire i lavori di ristrutturazione in piena estate. Una volta eseguite queste opere, riaprirà con tutta probabilità in autunno e chiuderà nuovamente nell’estate 2026 per ulteriori lavori.

Doppio scacco

La chiusura di entrambe le piscine rappresenta un grande problema per gli iscritti, soprattutto per i disabili o le persone in uno stato temporaneo di difficoltà che svolgono fisioterapia o attività utili alla salute del proprio corpo, spesso a seguito di grossi traumi. Non manca chi manifesta diniego, chi scuote il capo tra rabbia e rassegnazione, come accadde lo scorso anno quando numerosi iscritti e cittadini protestarono per la chiusura delle due strutture. In estate, dunque, si rischia di non avere nemmeno una piscina comunale a Nuoro. Per adesso, però, si tratta solo di ipotesi.

È certo che i lavori per la piscina di Farcana sarebbero già dovuti iniziare, il che fa presupporre due ipotesi. La prima (che rappresenta il 99 per cento delle possibilità) è che la piscina non aprirà; la seconda è che, aprendo, sarebbe raro trovare qualcuno che si faccia carico, si prenda la responsabilità, di tenere aperto un impianto già di per sé problematico a livello strutturale e non solo.

Secondo alcuni frequentatori assidui delle piscine aprire quella di Farcana sarebbe una follia. Ci sono problemi importanti, l’impianto sarebbe da demolire e rifare. Gli scorsi anni la piscina - che tra l’altro è olimpionica - è stata aperta, con sforzi disumani per tenerla in condizioni dignitose e non far pesare nulla ai fruitori. È un tasto dolente per la città intera e i suoi atleti. E così, la città che mirava al benessere e allo sport si ritrova oggi senza campo da tennis, senza campi scuola (quello al monte Ortobene è distrutto da tempo e l’altro in città ancora non si sa quando riaprirà), e senza strutture importanti capaci di accogliere più atleti. Il commissario del Comune Giovanni Pirisi, sul tema, per ora non si pronuncia in attesa di dare risposte eventualmente più dettagliate.

Disagi nel calcio

La maledizione tocca persino i più frequentati campi da calcio, come quello nella zona di Città Giardino, abbandonato da tempo e ormai saccheggiato. Andare ad allenarsi in provincia in zone come Mamoiada, Galtellì e Orani - principalmente - sembra essere l’unica soluzione rimasta ai cittadini appassionati e ai professionisti dello sport. La chiusura di Farcana e della piscina di via Lazio rappresentano un ulteriore ostacolo per chi decide, per un motivo o un altro, di restare in città. Gli altri dovranno spostarsi al mare, o in piscine a chilometri e chilometri di distanza, lasciando qui il deserto.

