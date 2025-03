Farcana, la copertura è realtà 

La piscina di Farcana avrà la sua copertura, e la città spazi adeguati per praticare lo sport. Il commissario in Comune Giovanni Pirisi, in questi mesi ha firmato la documentazione necessaria a ricevere i fondi per le strutture sportive cittadine, una fra tutte la piscina olimpionica di Farcana, in cima al Monte Ortobene. Per la sua copertura è previsto un investimento da un milione di euro. Un intervento atteso da tempo e che ora, probabilmente, potrà essere realizzato.

Estate in bilico

Al momento si sa poco sulla sua riapertura in vista della stagione estiva, ma i fondi necessari alla copertura sembrano lasciare qualche spiraglio per il futuro. Con un unico bando, il commissario Pirisi, è invece riuscito a reperire 360mila euro per l'appena riattivato (da qualche mese) campo di calcio di Città Giardino, dove si allenano circa 200 persone, ma che necessita di interventi soprattutto nella zona degli spogliatoi, brutalmente vandalizzata qualche anno fa. Una situazione che sta portando a sprechi enormi d'acqua e non solo. E, sempre con lo stesso bando, 500mila euro sono stati destinati per la riqualificazione energetica della palestra Coni e i locali annessi.

Atleti in attesa

Il Campo scuola Tommaso Podda, in via Montale, chiuso da oltre un anno per interventi urgenti, resterà chiuso per un ulteriore aggiustamento, che si aggiunge a quello in corso.

Qui i lavori sono cominciati con la giunta Soddu e sono stati divisi in più fasi. Gli oltre 300 iscritti, però, dovranno ancora aspettare prima di poter tornare ad allenarsi in città. In estate, invece, riprenderanno i lavori nella piscina di via Lazio, per proseguire gli interventi di ristrutturazione degli spogliatoi e altri lavori secondari. Questo passaggio avverrà anche nel 2026, sempre durante l'estate. E poi il Quadrivio. «Il Consiglio regionale - fa sapere Pirisi - con la manovra di novembre, ha deliberato per il Quadrivio 400mila euro per il bocciodromo a cui si aggiungono 500mila euro per il campo di Badu 'e Carros, al momento idoneo ma non finanziato. Quest'anno o il prossimo anno dovrebbero esserci anche questi due». Intanto, sempre al Quadrivio, i campi da tennis (lavori appena conclusi) si animano con il Junior Tennis Nuoro, il nuovo club che si occuperà di tennis e padel. «Stiamo arrivando - dicono i componenti del nuovo club -. Daremo il massimo per realizzare ciò che abbiamo in mente e che Nuoro merita». Pirisi si dice soddisfatto: «È giusto che dopo tanto tempo, appassionati e sportivi si riprendano i propri spazi. Spazi di cui la città ha estremamente bisogno».

