Farcana, giallo sulle carte 

Da una parte le polemiche politiche sull’affidamento della piscina di Farcana, che hanno infiammato il dibattito in Comune con la denuncia in Consiglio di SiaAmo Nuoro. Dall’altra, i documenti che raccontano un pasticcio che, almeno sulla carta, potrebbe essere persino più complicato delle polemiche. L’iter porta la firma dell’ex segretario comunale Vincenzo Zanzarella, poi dimissionario. E mentre la piscina sull’Ortobene viaggia a gonfie vele, con decine e decine di nuoresi che salgono a passare una giornata diversa, spuntano le carte che raccontano un prima e un dopo nell’affidamento quinquennale. Il punto è semplice, almeno in apparenza: prima c’è l’affidamento, con la scelta di uno dei due operatori sulla base di un’offerta ritenuta più conveniente. Poi arriva il documento che mette nero su bianco la comparazione tra le due proposte e certifica il vantaggio di una rispetto all’altra. Quel documento, senza protocollo, ha la data dell’11 giugno. E l’affidamento era stato comunicato tre giorni prima. Com’è possibile?

Le valutazioni

Il dubbio nasce proprio dal «documento di confronto» che analizza le due proposte «nei loro punti salienti» scrive Zanzarella. La data è l’11 giugno. Dopo l’analisi di tabelle, costi, la relazione arriva alla valutazione finale: «a seguito di comparazione, la proposta progettuale di migliore contenuto, affidabilità e portata è quella presentata da Francesco Moledda (Proposta B). In essa sono contenute prospettive di manutenzione e di gestione più solide ed affidabili rispetto alla prima proposta». Poi il capitolo economico: «Si propone, inoltre, considerato lo stato dei luoghi e del degrado attualmente esistente, la contribuzione di Euro 20 mila …». Il documento è datato 11 giugno, ma non c’è numero di protocollo o firma digitale che certifica data e ora. C’è una firma in calce, e soprattutto c’è un problema di cronologia. Quando quel documento viene datato, l’affidamento è già deciso da giorni. E risulta da un altro documento, questa volta firmato digitalmente e protocollato.

La decisione

È l’8 giugno. Alle 13.55 il dirigente Zanzarella firma la «comunicazione dell’esito dell’istruttoria». Sei minuti dopo, alle 14.01, il documento viene trasmesso via Pec e protocollato, con destinatario Francesco Moledda, individuato come vincitore: «Con la presente si comunica l’esito dell’istruttoria del procedimento avviato per l’affidamento della piscina». Nella comunicazione dell’8 giugno lo stesso dirigente scrive già che la comparazione tra le proposte è stata effettuata.

Prima i soldi

L’affidamento, infatti, non viene accolto con un sì immediato. Il presidente della costituenda F2 Sport chiede certezze. In sostanza: prima confermate i soldi, altrimenti non posso accettare. Anche questa volta c’è una data precisa e un protocollo: la nota è del 9 giugno, alle 12.14. Due giorni prima della relazione comparativa dell’11 giugno, dunque, Moledda risponde con l’accettazione formale, ma con riserva, del provvedimento di affidamento. La riserva, scrive, «si rende doverosa e necessaria» per una serie di motivi. Il primo riguarda il contributo economico: «Non risultano ben chiare le modalità e le tempistiche dell’erogazione del contributo a carico dell’amministrazione necessario per l’avviamento della struttura per il corrente anno pari a € 39.040,00...». Il secondo riguarda invece la convenzione: «Non è stato fornito e/o messo a disposizione lo schema di convenzione». La convenzione sarà firmata il 1° luglio. Ma prima ancora che arrivi quella firma, esplode il caso politico. I 30 mila euro finiscono dentro una variazione di bilancio e il provvedimento fa esplodere il dibattito in Consiglio comunale.

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