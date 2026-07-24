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25 luglio 2026 alle 00:40

Farcana, enigma sulla sicurezza 

La piscina ha gli scarichi a norma? Il Comune non fornisce una risposta 

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Nelle ore in cui il Consiglio comunale di Nuoro discuteva sull’affidamento della piscina di Farcana, il governo votava l’emendamento al Decreto Sport sulla stretta per la sicurezza negli impianti natatori, con l’obbligatorietà delle cuffiette (poi saltata) e soprattutto delle griglie negli scarichi di fondo. Un problema che, secondo l’esperto di piscine, Francesco Murgia, investirebbe solo gli impianti più datati. In città, le vasche aperte al pubblico, e che necessitano la presenza obbligatoria di un bagnino, per grandezza e frequentazione, sono quattro. Quella del centro sportivo Istentales, quella dei palazzi Mundula, dietro viale Trieste, in viale Resistenza, e la piscina comunale di Farcana.

Farcana

Capire ufficialmente se l’impianto di Farcana è già dotato delle grate negli scarichi di fondo è stato impossibile. Contattato il Comune, e posto il quesito di mattina, per capire se alla data del 1 agosto si rischia una chiusura o gli standard di sicurezza rientrano già nella nuova normativa, è stato impossibile. Il Comune, contattato tramite l’ufficio stampa, non ha saputo dare una risposta.

Strutture private

Dal centro sportivo Istentales Maria Paola Masala rassicura: «Il nostro impianto è di nuova costruzione, nato nel 2018, ha le griglie in tutte le prese d’acqua. Siamo già a norma». A confermare l’esperto Murgia: «La normativa inciderà soprattutto sulle strutture più datate, gli impianti che hanno gli scarichi di fondo con aspirazione e che dovranno essere predisposti con griglia che evita l’effetto ventosa e riduce la possibilità che i bagnanti possano rimanere incastrati con i capelli o con le mani». Anche dagli ex palazzi Mundula confermano che «l’impianto è già a norma, lo scarico di fondo non è collegato ad alcun motore, ha la griglia ed è fornito di riciclo a sfioro».

Terza piscina

Intanto diventa più suggestiva l’idea della terza piscina comunale per superare gli impianti di via Lazio e Farcana, datati e che non riescono a rispondere alle richieste della città. Il Comune ha presentato una scheda alla Regione in cui cercava il cofinanziamento per partecipare al bando ministeriale per la nuova struttura. In attesa di reperire le risorse (si parla di almeno 3,5 milioni), l’amministrazione ha già individuato l’area: sorgerà nell’Ex Artiglieria.

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