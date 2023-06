Faragò, festa rossoblù al matrimonio 

Paolo Faragò ha scelto la Sardegna per le nozze, in quella che ormai è la sua seconda terra. Ieri l'ex giocatore del Cagliari, nell’ultima stagione al Como, ha sposato la sua compagna Irene con rito civile: oltre duecento le persone presenti nell'incantevole Villa d'Orri a Sarroch, fra parenti e amici. Tantissimi i suoi ex compagni del periodo in maglia rossoblù, dove ha giocato dal 2017 a gennaio 2022, da chi ha segnato lo storico gol promozione a Bari due settimane fa come Pavoletti fino a Cragno, Aresti, Cerri e molti altri. Faragò, oltre ad aver comprato casa in Sardegna, nell'Isola ha avviato un'azienda vinicola fra Serdiana e Soleminis.

RIPRODUZIONE RISERVATA