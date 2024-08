Faradda, orgoglio di Sassari 

Partire dalla Faradda per ripensare Sassari. È la Discesa dei Candelieri il perno simbolico attorno a cui ruota ogni amministrazione, inclusa l’ultima arrivata, come quella a guida Campo Largo con sindaco Giuseppe Mascia, che ha presentato ieri a Palazzo Ducale l’imminente Festha Manna.

Il rito

Poche le novità rispetto al passato, visti i tempi ristretti avuti dalla giunta neoinsediata, ma significative. «Intanto la chiameremo Faradda – precisa il primo cittadino – così come Sassari l’ha sempre conosciuta». Un marchio doc di cui riappropriarsi con orgoglio, anche nei suoi connotati ibridi, di solennità religiosa, esaltata dallo scioglimento del Voto alla Vergine, il 14 agosto, in memoria della salvezza dalla peste cinquecentesca, e di festa profana, animata di consueto da almeno 100mila persone. «Sarà un momento di gioia – continua Mascia che sembra incarnare le due anime della ricorrenza – e la struttura comunale sta lavorando per farci trovare pronti». Contando su circa 220mila euro «presi dal fondo di riserva e utilizzando l’assestamento di bilancio per avere le risorse necessarie». Così da mettere a terra 10 giorni di eventi a partire da una faradda in sedicesimo, quella dei Piccoli Candelieri prevista per il 4 agosto. «Trecento bambini e bambine, il più piccolo dei quali ha 3 anni – spiega l’assessora alla Cultura Nicoletta Puggioni – sfileranno con 20 mini ceri da corso Vico alla chiesa di Santa Maria di Betlem». La stessa Puggioni illustra gli altri cambiamenti: «Il candeliere di San Sebastiano verrà riportato a Palazzo Ducale per dare un segno di integrazione della comunità carcerata al grande momento di fede». Cultura, storia e filologia sostengono poi l’inaugurazione, nell’archivio storico, del centro di documentazione “di li candareri” così come la mostra fotografica in Sala Duce di Salvatore Marras, testimone con il suo obiettivo de “La Faradda vista da Palazzo di Città”, lì dove si consuma il brindisi con la formula A zent’anni.

Il giudizio

Tappa che, il 14, prelude all’uscita del sindaco con la giunta diretto verso Santa Maria di Betlem, in coda ai 13 gremi, tra ali di folla che, talvolta, si trasformano in Forche Caudine tra fischi e improperi, divenuti ormai norma nella tradizione. «Accetterò quello che accadrà – riflette Mascia – Credo però che andrà tutto bene perché vedo in città una rinnovata voglia di crescere, ripensare Sassari e ripensarsi. Dobbiamo fare le cose con il sorriso e non con la lamentela». Tuttavia, al netto delle predizioni favorevoli, per evitare sorprese si è messo a punto un piano di sicurezza che scongiuri anche alcune storture viste di recente: «Penso ad esempio alla musica a tutto volume che copre la Discesa». Il discorso sul galateo dei partecipanti ritorna ricordando l’appuntamento coi candelieri medi del 9 agosto, evento in qualche occasione sopra le righe. «È un’iniziativa, come noto – ricorda Puggioni – non riconosciuta dall’Intergremio e che il Comune non finanzia. Il nostro obiettivo è responsabilizzarli». E a proposito dell’Intergremio, l’altra meta agognata è terminare la Festha Manna prima delle 3.30 del mattino del 2023. «Renderemo – assicura il suo presidente Fabio Madau – la processione più fluida ma non possiamo dare certezze sugli orari». È certo invece che, ancora una volta, lo scioglimento del Voto avverrà davanti al sagrato della chiesa di Santa Maria, visti i lavori all’interno.

