Faradda all’ultimo atto con l’Ottava dell'Assunta 

Ultimo atto della Faradda ieri nella chiesa di Santa Maria di Betlem con l’Ottava dell’Assunta. Otto giorni dopo la Discesa dei Candelieri va in scena la conclusione della Festha, in seguito allo scioglimento del Voto del 14, che vede di nuovo protagonisti i tredici gremi e i loro ceri. In una cerimonia iniziata con la messa officiata dal padre guardiano di Santa Maria Salvatore Sanna, alla presenza di tre rappresentanti per gremio. Poi il ritorno dei candelieri nelle sedi di appartenenza dopo che, quest’anno, a causa dei lavori di messa in sicurezza dell’edificio sacro, erano stati riposti, al termine del Voto, nel chiostro.

E per la maggior parte dei ceri il viaggio avviene, accompagnato dalla folla, verso le rispettive chiese, a eccezione dei Contadini e dei Falegnami che rimarranno a Santa Maria.

Sempre facendo “ballare” i candelieri, Muratori, Calzolai e Fabbri si sono spostati verso la cattedrale di San Nicola. Per altri il percorso è terminato sempre all’interno del centro storico con, ad esempio, i Piccapietre che hanno posizionato il cero nella chiesa di Sant’Antonio Abate, e i Sarti invece in quella dei Servi di Maria, entrambe a Porta Sant’Antonio. Tutt’altra destinazione per i Massai, che hanno raggiunto San Pietro in Silki e gli Ortolani arrivati alla chiesa dei Cappuccini.

