Fara (Fiv): «Mura, un’impresa unica» 

«Ci siamo già messaggiati e troveremo un’occasione per premiare adeguatamente questo evento o in una cerimonia a se stante oppure in un’altra ma rendendo massimo onore all’impresa, ad Andrea e alla sua famiglia senza la quale sarebbe difficile raggiungere questo risultato. Credo che la moglie abbia fatto tanto con la sua presenza in questa avventura»: Corrado Fara, presidente della III Zona della Federvela non sta nella pelle dopo la Global Solo Challenge, il giro del mondo a vela che ha visto il cagliaritano Andrea Mura concludere al terzo posto dopo quattro mesi in mare.

«Un’impresa splendida, unica», prosegue il dirigente e avvocato, «quattro mesi di navigazione, affrontando di tutto e di più in termini di uragani e tempeste. Dal punto di vista velico un’impresa che richiedeva una persona come Andrea Mura, con la sua tenacia, la voglia di arrivare, l’esperienza, la capacità di stare in mare che non è solo navigare ma saper fare di tutto a bordo per sopravvivere in situazioni di questo genere. Un risultato prestigioso che resta nella storia della vela ed è un motivo di grande orgoglio per la vela sarda, per la Federazione ma direi per la Sardegna intera». Un’impresa difficile da emulare: «La vela oceanica non è così diffusa, siamo più propensi a fare le nostre regate con triangoli e bastoni brevi. Affrontare queste situazioni è un’altra modalità, forse tradizione più di altri paesi come la Francia. Che ci sia riuscito un sardo, raggiungendo anche un risultato in classifica importante, ci inorgoglisce».

