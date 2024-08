Fara (Fiv): «Era il successo che mancava» 

Per la vela che attende ancora buone notizie da Marsiglia è un momento indimenticabile e per la vela sardo lo è anche di più. Corrado Fara, presidente zonale della Fiv ha subito inviato i complimenti a Marta Maggetti: «Sono orgoglioso, è la giusta ricompensa per il lavoro personale e la giusta evoluzione dopo il 4° posto di Tokyo e il mondiale: ci voleva questa medaglia d’oro. E va ringraziata la Federazione per quanto ha fatto per raggiungere questo successo che però al 90 per cento è dell’atleta». Ma che però non può essere considerato casuale: «Noi abbiamo fatto un lavoro adeguato in questi 4 anni per la crescita di tanti atleti. Le recenti medaglie d’oro giovanili, gli Europei di Federico Pilloni nella stessa specialità: stiamo arrivando a raggiungere i risultati che si eravamo ripromessi e speriamo che ci sia continuità». Solo l’inizio? «Io Federico lo vedo a Los Angeles e non solo lui. Abbiamo una squadra di Ilca7 fra le più forti al mondo, a settembre avremo le più belle regate, con i “tricolori” delle classi olimpiche. Evidentemente abbiamo lavorato bene e se da Barcellona avessimo un bel segnale, non dico altro per scaramanzia, mi esploderebbe la Sardegna velica tra le mani». Nel 2025 il Mondiale dei 49er e dei 45er a Cagliari: «Non una classe trascurabile, perché avremo minimo 250 atleti presenti e spero di sensibilizzare la nuova classe politica regionale e cittadina su ciò che questo può comportare. Ma è un orizzonte che supera il risultato di Marta, persona che ha fatto magie». Come la finale di Marsiglia: «La finale è Marta», esclama Fara. «La sua capacità di intuire, di capire le opportunità si prenderle al volo e aggredirle: non mi ha meravigliato quel bordo. Poi il risultato è stato meraviglioso. Come sempre chi non arriva primo alla medal, non so se per minori pressioni, ha maggiori possibilità di raggiungere il risultato. Quasi sempre, perché all’Europeo Pilloni è stato primo dall’inizio alla fine».

«Se, per fare un esempio, fossi il presidente della Federtennis userei Sinner come cavallo di battaglia per tante iniziative, perciò mi sono chiesto cosa si possa fare con Marta. Abbiamo tanti ragazzi dietro di lei che sono importanti. Le ho scritto che spero sia un esempio per tutti i giovani: questo è l’effetto-Maggetti che mi auguro questo per la vela sarda», chiude Fara.

Il post di Todde

Ieri la governatrice Alessandra Todde, che già durante il varo di Luna Rossa aveva auspicato l’ulteriore sviluppo della vela come traino turistico, ha postato «In due giorni la Sardegna conquista due medaglie olimpiche per l'Italia! Siamo enormemente orgogliose ed orgogliosi per la vittoria della cagliaritana Marta Maggetti, oro nel windsurf, e per la medaglia d'argento conquistata nel canottaggio dall'oristanese Stefano Oppo in coppia col compagno Gabriel Soares. Complimenti da tutta la Sardegna. Bravissima e bravissimi!». ( c.a.m. )

