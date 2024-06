Far west nel sottopassaggio 

L’ultima violazione al codice della strada risale a qualche giorno quando un’automobile ha percorso il tratto del sottopassaggio ciclabile che attraversa la attraversa la stazione ferroviaria. Alla guida di una Citroen bordeaux una donna, che solo per puro caso non ha incrociato qualche pedone o qualche ciclista che avrebbe potuto transitare nel senso opposto di marcia. L’auto è entrata nel percorso dedicato alle due ruote, dall’ingresso di viale Matteotti, ha affrontato sei curve a gomito ed è sbucata in Corso Unione Sovietica: un tratto strada stretta lungo circa 16 metri, dove la distanza da un muro all’altro è di poco più di 2 metri.Nonostante lo spazio ridotto e considerate le misure dell’utilitaria, l’impavida automobilista, presumibilmente non di Serramanna, è riuscita comunque a percorrere tutto il tragitto senza la necessità di dover allertare eventuali soccorsi e a dileguarsi senza lasciare traccia.

Ironia sui social

Nel video dell’infrazione, postato su Facebook da un utente, si intravede una donna al volante della sua macchina percorrere il primo tratto del sottopasso, scatenando da subito i più svariati commenti tra ilarità, sdegno e anche preoccupazione, considerando che il sottopassaggio, fino ad una decina di giorni fa e in concomitanza con l’orario in cui il video è stato girato,veniva attraversato dai numerosi studenti di rientro dai propri istituti scolastici.«Non solo biciclette, ma mi è capitato di vedere transitare persone a bordo di monopattini e scooter - commenta Maria Chiara Lai, 54 anni impiegata e pendolare – suggerirei l’inserimento di pali, transenne o qualunque altro dissuasore che possa evitare l’ingresso, anche involontario, di veicoli non autorizzati. Purtroppo ci sono troppe persone che non rispettano le regole. C’è anche il rischio che possano accadere incidenti. Speriamo che si intervenga al più presto per garantire la sicurezza di chi ogni giorno attraversa la pista ciclabile». Non c’è stata al momento una segnalazione ai vigili urbani.

Il Comune

«Prima di questo caso ne risulta solo uno precedente, pochi giorni dopo l’apertura e nessun'altra segnalazione», interviene Moralvia Montis, vicesindaca e Assessora alle infrastrutture e viabilità. «La segnaletica presente, richiesta a suo tempo, è conforme ed è davvero improbabile che un automobilista attento ritenga opportuno imboccare quegli ingressi. Abbiamo comunque già provveduto a convenire con Rfi, che resta ancora il soggetto titolare dell’infrastruttura, l’installazione di barriere in entrambi i lati del sottopasso», conclude l’assessora.

