Far West in centro, Contena accusato di resistenza  

Solo una semplicissima resistenza a pubblico ufficiale per non essersi fermato all’alt impostogli da una pattuglia della polizia. In tempi record, la Procura di Nuoro ha chiuso le indagini nei confronti di Costantino Contena, 40 anni, protagonista nel maggio scorso di un folle inseguimento da film per diverse vie della città e concluso con una sparatoria, dove un agente della questura di Nuoro era rimasto leggermente ferito ad una gamba.

Un Far West in piena città e di mattina, solo per aver “bucato” un posto di blocco. Inizialmente si era pensato che il fuggiasco fosse armato, ma dalle indagini non è emerso nulla di tutto questo: la sparatoria in via Brigata Sassari, poi la fuga in auto terminata a ridosso del Municipio con l’Alfa (Contena non aveva la patente) prestata da un amico che era stata trovata parcheggiata e vuota. Ne era nata una gigantesca caccia all’uomo con decine di uomini delle forze dell’ordine. Sette ore di ricerche, poi Costantino Contena si era presentato in questura accompagnato dal suo legale, Gianfranco Careddu, ed è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Accusa che è rimasta sino alla conclusione delle indagini.

