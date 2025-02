Far west in autostrada, martellate agli agenti 

Ivrea. Dramma sfiorato ieri in una stazione di servizio sulla Ivrea-Santhià: un francese di 26 anni ha aggredito a colpi di martello due agenti della Polizia stradale. Per difendere se stesso e il collega di pattuglia, uno dei poliziotti, ferito alla testa, ha reagito sparando.

Il fatto

Erano le 11 quando a Viverone, in direzione di Vercelli, il 26enne francese, a bordo della sua Peugeot 208, si è schiantato contro i new jersey di cemento vicino allo svincolo di Albiano d'Ivrea, dove è attivo un prefiltraggio per bloccare i mezzi pesanti. Il giovane, forse in stato di alterazione psicofisica, anziché allertare i soccorsi ha abbandonato il veicolo e ha proseguito a piedi. Poco dopo è stato notato dall'autista di un furgone: a lui ha chiesto un passaggio per raggiungere la stazione di Viverone, distante pochi chilometri, ed è stato accontentato. Una volta a destinazione, però, per cause ancora tutte da chiarire, ha dato in escandescenze: prima se l'è presa con i dipendenti della stazione di servizio, poi ha tentato di rubare un'altra auto.

L’intervento

È in quel momento che gli agenti di una pattuglia della Stradale, ferma poco distante, si accorgono del trambusto nel parcheggio e si avvicinano per controllare che cosa stesse succedendo. Quando scendono dal mezzo, però, vengono aggrediti dal 26enne francese che estrae dal giubbotto un martello e inizia a colpire alla cieca. Uno dei poliziotti rimane ferito al capo. Ma non perde conoscenza. Anzi: estrae l'arma d’ordinanza e apre il fuoco. Uno sparo colpisce il 26enne alla gamba. Un colpo di rimbalzo ferisce di striscio l’altro poliziotto.

La solidarietà

«Apprensione» per i due agenti è stata espressa dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che sui social ha ribadito «la massima gratitudine a tutte le nostre forze dell'ordine che ogni giorno presidiano il territorio e difendono la sicurezza dei cittadini. Rischiando anche sulla propria pelle, con senso di appartenenza, altruismo e sacrificio». Solidarietà anche dai presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, e dal vice premier Antonio Tajani. La Procura di Ivrea ha aperto un’inchiesta. Il francese, finito in sala operatoria per l’estrazione del proiettile, è piantonato in ospedale. Sarà arrestato ma non è escluso che vengano iscritti nel registro degli indagati anche i due agenti di polizia. Un atto dovuto per poter ricostruire con esattezza quello che è successo.

