Fao, Qu Dongyu resta alla guida  

Roma. Con una maggioranza schiacciante e solo 14 voti contrari, il cinese Qu Dongyu è stato rieletto direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni unite per l’alimentazione e l’agricoltura (Fao) per un secondo mandato. Unico candidato, la sua conferma era data da molti per scontata e non è stata scevra da polemiche, innescate da una recente inchiesta della tv pubblica tedesca Ard secondo cui Qu avrebbe “strumentalizzato” la Fao «a vantaggio di Pechino».

Nel ballottaggio dei Paesi membri della Fao, Qu ha ricevuto un totale di 168 voti su 182 depositati. Nominato dalla Cina, è stato l’unico candidato alla posizione di vertice nelle elezioni di ieri, secondo giorno della Conferenza dell’organizzazione in corso dall’1 al 7 luglio a Roma. L’Europa e gli Stati Uniti non hanno infatti presentato alcun candidato. Il suo nuovo mandato durerà dal 1° agosto 2023 al 31 luglio 2027. Da quando è stato eletto direttore generale per la prima volta nel 2019, sottolinea la Fao, «Qu ha sostenuto un’ampia gamma di riforme». A Qu Dongyu si devono la nascita del World Food Forum (Wff) nel 2021, che ha mirato a nuove partnership e investimenti per trasformare i sistemi agroalimentari, e l’iniziativa Hand in Hand che sostiene le trasformazioni dei sistemi agroalimentari.

