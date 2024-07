Fanunza vola in finale nei 50 rana agli Europei 

Il podio europeo nei 50 rana non è un’utopia ma un sogno che stasera potrebbe anche realizzarsi per Martina Fanunza. Ieri la nuotatrice della Promogest ha esordito in modo spettacolare ai campionati continentali Junior di Vilnius, in Lituania: migliore delle quattro azzurre in batteria, in mattinata ha nuotato in 31”80, abbassando di 9 centesimi il primato sardo Cadette che già le apparteneva. Per lei, terzo posto della serie e quinto complessivo. Ma il vero capolavoro doveva ancora arrivare: nel pomeriggio è scesa di nuovo in vasca in semifinale, toccando a parimerito con la lituana Smilte Plyatnykaite (migliore assoluta in 31”20 nella prima prova e favoritissima per l’oro) nel tempo di 31”59.

«Sono molto contento per Martina, ha migliorato due volte nel corso della giornata in contesto non facile e per nulla scontato», esulta il suo allenatore (e presidente della Promogest) Nicola Pau. «Stava bene ed è riuscita a canalizzare tutta la sua energia in un ottimo 50 rana, con il nuovo record regionale Cadette. Ora vediamo la finale».

Oggi la non ancora diciottenne (lo sarà ad agosto) ranista quartese cercherà di contribuire al medagliere azzurro nella finale che si disputa alle 18.11 italiane. Poi affronterà il secondo impegno in questo Europeo, sulla doppia distanza. A meno che non venga poi impiegata anche in una delle staffette. ( c.a.m. )

