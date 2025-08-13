VaiOnline
Guasila.
14 agosto 2025

Fantini anche dalla Penisola domani al Palio per l'Assunta 

Il montepremi è di quelli che fanno gola: 17mila euro (diecimila al vincitore) per convincere i migliori fantini e le più prestigiose scuderie non solo sarde (attesi arrivi anche dal Nord Italia) a trascorrere il pomeriggio di Ferragosto nell’ippodromo di Guasila. Lì si contendono la vittoria della prestigiosa corsa dedicata alla patrona Vergine Assunta. Oltre al premio in denaro, il vincitore conquisterà il trofeo del Comune e il drappo in oro zecchino, simbolo della rassegna.

Quella in programma domani, giorno di Ferragosto, è l’edizione numero 38 del Palio di Santa Maria, organizzato dall’associazione Ippica Guasilese in collaborazione con il Comune, l’Unione della Trexenta e la Regione. Tra le qualificazioni e la finalissima si correrà il Palio dei Vicinati, la sfida tra gli storici rioni di Guasila.

Non mancheranno gli ospiti: particolarmente attesa l’esibizione dei bambini del Circolo ippico Giara oristanese, che si cimenteranno nelle loro avvincenti evoluzioni delle pariglie.

Il Palio di Guasila, appuntamento clou della festa dell’Assunta, rimane l’unico appuntamento equestre del Campidano, grazie alla tenacia dell’associazione guidata dallo storico presidente Carlo Murru che, nonostante la tante difficoltà organizzative, ogni anno riesce nell’impresa di mandare avanti una tradizione irrinunciabile per i fan delle corse a cavallo.

